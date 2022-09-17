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Töre'den ABD'ye tepki!

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, ABD'nin Güney Kıbrıs'ın silah ambargosunu kaldırmasına sert tepki gösterdi...
Töre'den ABD'ye tepki!

Töre'nin açıklaması şu şekilde:

Amerika Birleşik Devletler’nin GKRY’ye yönelik silah ambargosunu tamamen kaldırmış olmasını şiddetle kınıyor ve bu kararın en kısa sürede gözden geçirilmesini umuyoruz.
 
Bu karar, GKRY’yi sorunlarını diplomasi ve uzlaşı ile çözmekten uzaklaştıracak ve maksimalist taleplerinde ısrar etmesini cesaretlendirecektir. Adada ve bölgede bir silahlanma yarışını da tetikleme riskini barındıran bu karar kabul edilemezdir.
 
Adada, taraflar arasında uzlaşı ve güven artırıcı önlemler tavsiyesinde bulunanan ABD’nin, bir tarafa silah satışı için zemin hazırlaması tutarsızlık ve samimiyetsizliğin olabilecek en güçlü tezahürüdür. Kıbrıs Türk Halkı tüm bu gelişmeleri yakından ve endişe ile takip etmekte olup, Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası antlaşmalara dayana etkin ve fiili garanti hakkının önemini bir kez daha göstermiştir.
 
Temin edilecek silahların hedefinde olan Kıbrıs Türk Halkı’dır. Bu tehdidin farkındayız ve güvenliğimizin yegane adresinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olduğunu biliyoruz. Egemenlik ve bağımsızlığından ödün vermeyecek, bu ve benzeri kararlara, birlik ve beraberlik perçinleyerek yanıt vereceğiz.

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