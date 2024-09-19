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Töre’den Ataman’a destek

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Güney Kıbrıs’ta oynanan Panathinaikos, Maccabi Tel Aviv dostluk maçında açılan “Türklerden Kanlı Kıbrıs İşgali” pankartına tepki gösterdi.
Töre’den Ataman’a destek

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Güney Kıbrıs’ta oynanan Panathinaikos, Maccabi Tel Aviv dostluk maçında açılan “Türklerden Kanlı Kıbrıs İşgali” pankartına tepki gösterdi.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Meclis Başkanı Töre, açılan pankartı kınadıklarını belirterek, Türk antrenör Ergin Ataman’ı gösterdiği tepkiden dolayı tebrik etti.

Pankartın ne spora, ne de etik değerlere sığdığını ve asla kabul edilemeyeceğini söyleyen Töre, 1955 yılında da Rumların “Türkler ve köpekler bu sahaya giremez” yazılı pankart açtığını anımsattı.

Töre, geçen 70 yıllık sürede hiçbir şeyin değişmediğini ve aynı zihniyetin devam ettiğini gördüklerini belirterek, Panathinaikos baş antrenörü Ergin Ataman’ın doğru bir davranışta bulunduğunu, Kıbrıs Türk halkının ve Türkiye’nin böyle bir pankartı hak etmediğini kaydetti.

İşgal arayanların Kıbrıs Cumhuriyeti’ne ve İsrail’in yaptıklarına bakmasını isteyen Töre, Rum-Yunan ikilisini gerçekleri görmeye davet etti.

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