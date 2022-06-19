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Töre’den Babalar Günü mesajı

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Töre’den Babalar Günü mesajı
Töre’den Babalar Günü mesajı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre  de, Babalar Günü nedeniyle mesaj yayınladı.

 

 

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, mesajında, “Bugün Babalar Günü ve evlatları için bir ömür çalışan, emeğini, zamanını ve her şeyini çocuklarının daha iyi yaşayabilmesi için ortaya koyan tüm babaları kutlarım” dedi.

 

Bir baba olarak en değerli varlıkları olan evlatları güven ve huzur içerisine yetiştirmek, onları daha iyi koşullarda yaşatabilmenin babalar için en büyük ödül olduğunu vurgulayan Töre, “Evlat yetiştirmek hayattaki en önemli görevimizdir. Milli şuura sahip, yüreği ülke sevgisi ile dolu, bayrak ve vatan aşkı ile her daim ulusunun hizmetinde evlatlar yetiştirmek geleceğimizin en büyük güvencesidir. Bu zor görevde anne ve babalara, tüm aile fertlerine büyük sorumluluk düşmektedir.

Babalar günü vesilesiyle, tüm babalara, evlatları ve sevdikleri ile geçirecekleri sağlıklı ve uzun bir ömür diliyorum” dedi.

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