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Töre'den "Enerjide Türkiye'nin önü açılacak" mesajı

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Töre'den "Enerjide Türkiye'nin önü açılacak" mesajı
Töre'den "Enerjide Türkiye'nin önü açılacak" mesajı

Töre, bir dizi temaslarda bulunmak üzere hafta sonu gittiği Mersin'de AA muhabirine, Doğu Akdeniz'de Türkiye ile iş birliği içerisinde ulusal çıkarlar ve milli menfaatleri en iyi şekilde temsil ettiklerini söyledi.

Doğu Akdeniz'den çıkarılacak gazın Kıbrıs üzerinden Yunanistan'a, oradan da İtalya ve sonrasında Avrupa'ya ulaştırılmasıyla ilgili Doğu Akdeniz Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'ne (EastMed) değinen Töre, "EastMed çok pahalı bir projedir, verimli değildir. En kolay proje, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kıyılarından geçecek olan projedir." diye konuştu.

Töre, Türkiye ve  KKTC'nin Doğu Akdeniz'deki önemine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Doğu Akdeniz bölgesinde bulunan doğal gazın Avrupa'ya ulaştırılması, mutlaka Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dikkate alınarak yapılması gerekir. Bu, yakın gelecekte mutlaka gerçekleşecektir çünkü pahalı projeleri dünya kabul etmez. Rumlarda, Yunanlılarda, İsrail'de veya Mısır'da her ne kadar ayrımcı bir düşünce tarzı olsa da gerçekçi bir proje olmadığı için mutlaka Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de dikkate alınarak oluşacaktır. Bu sayede de önümüzdeki birkaç yıl içerisinde bu proje gerçekleşince Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti enerji zengini olacaktır. Bunun büyük maddi gelirleri de olacaktır. Şu anda Avrupa sıkışmıştır."

Töre, Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle ortaya çıkan ekonomik yaptırımların ardından Avrupa'ya doğal gaz tedarikiyle ilgili sıkıntıları hatırlattı.

Bu gelişmelerle, Doğu Akdeniz'deki çalışmaların daha fazla önem kazandığına dikkati çeken Töre, "Enerji bakımından bugün Rusya'nın Avrupa'ya kısıtlama yapması Türkiye'nin önünü açacaktır. Doğu Akdeniz'deki enerjiyi 'Bir an önce Avrupa'ya nasıl ulaştırırız?' projeleri hızlandırılacaktır. Bunun da bizim lehimize olacağına inanıyorum." dedi.

Türkiye'nin gerek sondaj gerekse sismik araştırma gemileriyle Doğu Akdeniz'deki varlığını kanıtladığının altını çizen Töre, şunları kaydetti:

"Hem sismik araştırma hem de sondaj gemileri Doğu Akdeniz'de. Ana vatan Türkiye'nin araştırmaları ve kazıları devam ediyor. Bu da Türkiye'mizin büyüklüğünü gösteriyor çünkü dünyada benzeri az olan ülkelerde sondaj gemileri vardır. Türkiye bu konuda bayağı zenginleşmiştir. Bunun neticesini, meyvesini mutlaka alacaktır. Hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sahası hem Türkiye sahası hem de Doğu Akdeniz'deki serbest bölgelerde Türkiye mutlaka bu doğal gazı bulacaktır. Nasıl Karadeniz'de bulmuşsa bu bölgede de vardır. Türkiye'nin sondaj gemileri tarafından da mutlaka bulunacaktır. Gereği neyse de yapılacaktır. Zaten doğal gaz birbirine yakın çıkacaksa ve Türkiye tarafından bulunacaksa o doğal gaz rezerv yataklarını birleştirmek lazımdır. Türkiye üzerinden mutlaka Avrupa'ya ulaştırmamız gerekmektedir."

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