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Töre’den Gaziveren ve Çamlıköy Direnişi'nin 56'ncı Yıldönümü Mesajı

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Töre’den Gaziveren ve Çamlıköy Direnişi'nin 56'ncı Yıldönümü Mesajı
Töre’den Gaziveren ve Çamlıköy Direnişi'nin 56'ncı Yıldönümü Mesajı

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Gaziveren ve Çamlıköy Direnişi'nin 56'ncı yıldönümü nedeniyle mesaj yayınladı.

Töre mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Gaziveren ve Çamlıköy Direnişi'nin 56'ncı yıldönümünde şehit ve gazilerimizin bize emaneti olan vatan topraklarında şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz.

O dönemde Klerides yönetimindeki Rumların Enosis hayalleri kurarak Kıbrıs'ı bir Helen adası yapmak üzere gerçekleştirdikleri saldırılarda Gaziveren ve Çamlıköy'de de şehitler verdik.

Ne o günleri ne de şehitlerimizi asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Şehitlerin, gazilerin, kahraman Mehmetçikle Mücahidin hediyesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet yaşatacağız.

Bizlere emanet ettikleri özgürlük ve istiklal korunacak, bu kutsal emanet bizden sonraki nesiller tarafından devralınacaktır. Şehitlerimizin yattığı yerler nur olsun."

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