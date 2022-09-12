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Töre’den Polis Genel Müdürü’ne ziyaret

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Meclis’in faaliyetlerini yürütürken zaman zaman aşırıya kaçan eylemlerin önlenmesinde polisin ortaya koyduğu gayretlerin son derece önemli olduğunu söyledi.
Töre’den Polis Genel Müdürü’ne ziyaret

Başkan Töre, Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan’ı ziyaret etti.

Polis Genel Müdürlüğüne gelişinde polis kıtasını selamlayan Başkan Töre, daha sonra anı defterini imzaladı ve Müdürlük binası içerisinde yer alan müzeyi gezdi.
Ziyaret ile ilgili konuşan Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan, teşkilatın geçmişten bugüne kendini geliştirdiğini, bugün de sonra da bu gelişimin devam edeceğini ifade etti.
Soyalan, 7/24 halkın hizmetinde olmaya devam edeceklerinin altını çizerek halkın huzuru ve mutluluğu için görev yapmayı sürdüreceklerini söyledi.

Genel Müdür Soyalan, Polis teşkilatının elinin daha da güçlenmesi için daha önceden hazırladıkları yasa tasarılarının hayat bulması için Başkan Töre’nin desteğini de beklediklerini söyledi.
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında, polis teşkilatının başarılı çalışmalarını yakından takip ettiklerini ifade ederek gerek özlük haklarının gelişmesi gerek ise sayısal ve malzeme anlamında güçlenmesi için yapılacak olan çalışmalara katkı yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Meclis binası dışında gerçekleşen ve aşırıya kaçan bazı eylemlerde Polisin, Cumhuriyet Meclisinin görevini yapabilmesi adına yaptığı koruma ve sağladığı güvenliğin kendileri için çok önemli olduğunu dile getiren Töre, bu eylemlerde zaman zaman polis gösterilen tepkilerden büyük üzüntü duyduklarını kaydetti.

Cumhuriyet Meclisi’nin kapılarının zorlanması ve bina içerisine çeşitli maddeler atılması gibi amacından çıkan davranışların gözlemlendiğini anımsatan Başkan Töre, bu davranışlara karşı polisin ortaya koyduğu üstün gayret ve sağduyudan dolayı teşekkür etti.

Meclis’in hükümetin de üzerinde bir yer olduğunu vurgulayan Töre, yapılan saldırılar ve küçük düşürülme çabalarını asla kabul edemeyeceklerini kaydetti.

Töre “Cumhuriyet Meclisi, halkımızın temsil edildiği en yüksek noktadır ve yüce bir organdır. Onu kollamak, güvenliğini sağlamak ve yasal çalışmaların yapılabilmesine olanak yaratmak sizlerin büyük gayretiyle olmaktadır. Zaman zaman maalesef aşırı kışkırtmalarla da karşı karşıya kalıyoruz. Herkes görevini yaparsa, parlamentomuz zarar görmez. Devletin kurumsal yapılarının çok önemli olduğunu düşünüyoruz.” dedi

Başkan Töre, tüm polis teşkilatına yapmış olduğu çalışmalar ve gayretlerden dolayı teşekkür etti ve tüm personele çalışmalarında başarılar diledi.

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