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Töre'den Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığına teşekkür ziyareti

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Töre'den Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığına teşekkür ziyareti
Töre'den Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığına teşekkür ziyareti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye’de meydana gelen deprem felaketinde gösterdiği başarılı çalışmalarından dolayı Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığına teşekkür ziyareti gerçekleştirdi. 

Burada bir açıklama yapan Başkan Töre, Sivil Savunma Teşkilatı’nın yaşanan deprem felaketi sonrası önemimin bir kez daha anlaşıldığını ifade ederek Teşkilat bütçesinin arttırılarak imkan ve kabiliyetlerinin daha da yukarı çekilmesi gerektiğini kaydetti. 

Töre, Teşkilatı deprem felaketinde ortaya koyduğu hızlı ve aktif çalışmalarından dolayı tebrik ederek teşekkürlerini sundu. 

Hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet yaralılara acil şifalar dileyen Töre, bu acıların bir daha yaşanmamasını temenni etti. 

 

Sivil Savunma’nın ülkenin baş tacı olduğuna değinen Töre, olası bir doğal afette Teşkilatın en önde görev aldığını söyledi. 

 

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca da konuşmasında deprem haberini aldıktan hemen sonra olabilecek en hızlı bir şekilde harekete geçtiklerini söyleyerek arzuların tüm vatandaşları sağ olarak adaya getirebilmek olduğunu ancak enkazın boyutu nedeniyle bunun maalesef mümkün olamadığını söyledi. 

Hayatını kaybeden tüm vatandaşlara Allah’tan rahmet dileyen Karaca, enkaz çalışmalarında 6 gün boyunca insan üstü çaba gösteren personeline de teşekkür etti. 

Doğal afetlerin ne zaman geleceğinin belli olmadığına dikkati çeken Karaca, her zaman hazırlıklı olunması gerektiğini ifade etti. 

Ziyarette Meclis İdari, Mali, Teknik, Parlamenter Hizmetler Müdürü Hasan Büyükoğlu  ve Özel Kalem Müdürü İrem Uygun Soyşen de hazır bulundu.

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