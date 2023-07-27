Töre'den Uluçay'a ziyaret

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre bugün saat 15:00’da Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay’ı ziyaret etti. Başkan Uluçay’ın makamında gerçekleşen görüşmede Melis Başkanı Zorlu Töre Başkan Uluçay’a depremde meydana gelen can kayıplarıyla ilgili başsağlığı dileğinde bulunurken, Gazimağusa’daki mücadele yıllarında kullanılan Baykal Tüneli’nin durumu da konuşuldu. Ziyarette Meclis Başkanı Töre’ye Özel Kalem Müdürü İrem Uygun ve Protokol Müdürü Narin Ataöz eşlik etti.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre konuşmasında, daha önce Başkan Uluçay’ın Meclisi ziyaret ettiğini, Başkan Süleyman Uluçay’ın göreve başladıktan sonra kendisinin Belediyeye ilk ziyareti olduğunu, Gazimağusa’yı ve civar köyleri haftada birkaç kez ziyaret ettiğini söyledi. Gazimağusa’nın KKTC’nin gazilik unvanı almış bir şehri olduğunu buradaki halkın mücadelesinin çok tarihsel bir mücadele olduğunu ifade eden Töre, Gazimağusa’daki halkı her zaman saygıyla selamladığını aktardı. Gazimağusamız’ın geçmişine uygun bir şekilde geleceğinin şekillenmesini çok arzu ettiğini, Baykal Tüneli’nin yapılmasını Belediyeden beklediğini ifade eden Töre, Başkan Uluçay’ın da bu konuda hassas olduğunu, ulusal direnişte fevkalade önemli yer tutan Gazimağusa’nın Kıbrıs Türk halkının çok değer verdiği bir şehir olduğunu söyledi. Canbulat Paşa’dan başlayarak tüm şehitlerimize, rahmetli olan gazilerimize rahmet dileyen Meclis Başkanı Töre, hayatta olan gazilerimize de sağlıklı ömürler diledi. Töre, Şampiyon Meleklerimiz’in kaybedilmesinin hem KKTC’ye hem Gazimağusa halkına ayrı bir acı verdiğini ifade ederek, “ailelere Allah’tan sabırlar yavrularına da Allah’tan rahmet diliyoruz. Gazimağusa’nın üzerindeki matem havası yavaş yavaş inşallah ortadan kalkar, Allah önce ailelere sonra halkımıza sabır versin” diyerek üzüntüsünü dile getirdi. Meclis Başkanı Töre, Gazimağusa’ya bağlı kapalı Maraş’ın hem açık hem kapalı olan kısmında Belediyeye görevler düştüğünü, Belediyenin gayretlerini takdir ettiğini, Gazimağusa’nın Başkan Süleyman Uluçay’dan büyük fayda elde etmesini beklediğini ifade ederek hayırlı hizmetler diledi.

Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay, Meclis Başkanı Zorlu Töre’nin ziyaretinin Gazimağusa Belediyesi ve Gazimağusa halkını son derece memnun ettiğini ifade ederek, ülkemizin 2. büyük şehri olan Gazimağusa’nın son yaşanan deprem acılarından sonra Melekler Şehri olarak da anılmaya başlandığını söyledi. Uluçay, devlet büyükleri ve Meclis Başkanı’nın bütün süreçte her zaman yanlarında olduğunu, bugün yaptığı ziyaret ile de Meclis Başkanı’nın normalleşme sürecini ne kadar önemsediğini gördüklerini söyleyerek ziyaret için teşekkür etti.

Başkan Dr. Süleyman Uluçay, özellikle Zorlu Töre’nin Baykal Tüneli konusundaki görüşlerini tamamen kendisinin de paylaştığını, Gazimağusa halkının büyük çoğunluğunun da bu görüşü paylaştığını ifade etti. Baykal Tüneli’nin Kıbrıs Türklerinin KKTC’ye giden yol olan varoluş mücadelesinde çok önemli olduğunu, tünelin hem korunması hem de çocuklarımızın büyüklerinin verdiği varoluş mücadelesini hangi şartlarda ve nasıl verildiğini yerinde görüp anlaması açısından da Baykal Tüneli’nin müze olarak düzenlenip açılmasına çok önem verdiklerini kaydetti. Kıbrıs’ta diğer şehirlerde de destansı mücadele şekillerinin olduğunu ancak tünel olayının sadece Gazimağusa’da olduğunu ifade eden Uluçay, “bu tünel göstermelik olmadı, bu tünel 1974 yılında 1000’e yakın ailenin Türk bölgesine sağ salim tahliye edilmesinde aktif olarak kullanıldı.” diye kaydetti. Başkan Uluçay, toplumun birlik beraberlik içinde 1960’lı yılların ortasında başlayıp yaptığını tünelin ne kadar yararlı olduğunu gördüklerini, devletimiz ve milletimiz için birlik ve beraberlik içinde olmayı her zaman başarabilmiş bir toplum olduğumuzu, geçmişte birçok zorlukları başarıyla aşıp bugünlere varmamızın böylece mümkün olduğunu, bundan sonra da ihtiyaç olduğunda bu birlik beraberliği toplumun göstereceğine inandığını ifade etti.

Karşılıklı takdimlerin yapıldığı ziyarette, Meclis Başkanı Töre Başkan Uluçay’a KKTC ve TC bayraklı Meclis arması ve flaması verirken, Başkan Uluçay ise Töre’ye eski Kıbrıs kapılı el işi takdim etti.