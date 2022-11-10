Törehan Metaverse’de kurulacak olan Değirmenlik Metaverse dünyasından bölge halkına metaverse arazisi vermeyi hedeflediğini açıkladı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Değirmenlik Belediyesi Başkan Adayı Ebru Törehan’ın, Değirmenlik halkına ekonomi katkı sağlayacak önemli bir projesi daha ortaya çıktı.

TEKNOLOJİK ANLAMDA KALKINMA SAĞLAYACAK…

Değirmenlik bölgesinin kalkınması ve bölge halkının refah seviyesinin yükselmesi için birçok proje üreten ve belediye başkanı seçilmesi halinde bu projeleri hayata geçirmek için kolları sıvayan Ulusal Birlik Partisi Değirmenlik Belediyesi Başkan Adayı Ebru Törehan, çağdaş belediyecilik anlayışı ile bölgeyi teknolojik anlamda da kalkındırmayı hedefliyor.

BELEDİYE HİZMETLERİ DİJİTALLEŞECEK…

Milenyum belediyecilik vizyonunu benimseyen ve bu yolda belediye hizmetlerini dijitalleştirerek, bölge halkının yaşamını kolaylaştırmayı hedefleyen Ebru Törehan’ın, Değirmenlik halkına ekonomi katkı sağlayacak önemli bir projesi daha gün yüzüne çıktı. Törehan, Miracle Cash&More tarafından Metaverse dünyasında kurulacak olan Değirmenlik Metaverse dünyasından bölge halkına Metaverse arazisi vermeyi hedeflediğini açıkladı.

DEĞİRMENLİK METAVERSE’YE TAŞINIYOR…

Kuzey Kıbrıs’ta büyük bir atılım yaratacak bu projede, Ebru Törehan sayesinde Değirmenlik halkı da ciddi bir kazanç sağlama şansı elde edecek. Sadece bu yıl yüz milyarlarca dolar yatırım alan Metaverse’nin 2030’a kadar küresel ölçekte 5 trilyon dolarlık bir etki yaratması bekleniyor. Bir dijital yatın 650 bin dolara satıldığı, arsaların 10 binlerce dolara alıcı bulduğu bu sanal dünyada Değirmenlik halkı da yerini alacak.

METAVERSE ARSA NEDİR?

Metaverse arsa, kullanıcıların blockchain teknolojisinin sunduğu dijital varlıklar ile satın alabildikleri sanal evrendeki araziyi ifade ediyor. Metaverse evrenindeki parçalardan oluşan bu araziler; NFT olarak temsil ediliyor ve tam mülkiyet hakkı veriliyor. Tıpkı fiziksel hayattaki gibi değer kazanabilen, satılabilen ya da kiralanabilen bu dijital arsalar; stratejik çalışmalar ile pasif gelir yatırımı olarak da kullanılabiliyor. Arsanın değerini arttırmak için Metaverse evreninde satın alınan herhangi bir alana bina, araç, ofis, oyun parkuru ya da diğer dijital varlıklarda eklenebiliyor.