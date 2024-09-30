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Töre:Meclis iç tüzüğüne göre yeni meclis başkanlığı ve divan seçimi 10 gün içinde yapılmalı

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Töre:Meclis iç tüzüğüne göre yeni meclis başkanlığı ve divan seçimi 10 gün içinde yapılmalı
Töre:Meclis iç tüzüğüne göre yeni meclis başkanlığı ve divan seçimi 10 gün içinde yapılmalı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre Manşet+’ da gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Meclis Başkanı Töre yeni Yasama Yılı’nın yarın açılacağını belirterek, meclis iç tüzüğüne göre yeni meclis başkanlığı ve divan seçiminin 10 gün içerisinde yapılması gerektiğini kaydetti.

Yeni Yasama Yılı’nda Seçim tarihini partilerin belirleyeceğini ifade eden Töre, “meclis başkanlığı ve divan yenileme tarihi önümüzdeki günlerde belli olacak” dedi.

Meclis Başkanı Töre, Mecliste geçtiğimiz yıl, 107 öneri ve tasarının yasalaştığını ifade ederek, Meclis Başkanlığı döneminde KKTC Meclisini yürütmek için elinden gelen gayreti ve duruşu sergilediğine inandığını dile getirdi. Töre, yeni Yasama Yılı’nın verimli geçmesi temennisinde bulundu.

Töre, Meclis Genel Kurul toplantılarının milletvekillerinin daha çok katılım göstermesi gerektiğine vurgu yaparak, “salon boş görünmesin, daha dolu görülsün, yasalar bol bol komiteler gelsin, komitelerden geçsin ve cumhuriyet Meclisi’ne geç edilsin, halkımızın beklediği yasalar daha süratle çıkarılsın” şeklinde konuştu.

Zaman zaman Meclis’in 3 aylık yaz tatili nedeniyle tenkitlere maruz kaldıklarını söyleyen Töre, komitelerin yaz boyunca çalışmalarına devam ettiğini ancak Meclis Gruplarının kararıyla meclis tatilinin kısıtlanmasının daha iyi olacağını ifade etti.

Meclis Başkanı Töre, Türk cumhuriyetleriyle işbirliklerinin gelişmesinin önemli olduğunu kaydederek, Kıbrıs’ta iki devleti çözüm önerisine destek verdiklerini yineledi.

Meclis Başkanı Töre, Rum zihniyetinin değişmediğine vurgu yaparak, “Rumlarla yeniden macera aramaya gerek yoktur. Bağımsız bir Türk devleti olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni kurmamız gerekir” ifadelerini kullandı.

Töre, “Rumlarla yeniden macera aramaya gerek yoktur. KKTC vardır ve çok açık ve net ifade kullanmak istiyorum. Türkiye ve Yunanistan Ege federasyonu doğrultusunda kurarsa o zaman Rumlar ve Türkler de bir federasyon kurabilir. Eğer ki kuramazlarsa biz kendi devletimizi kurarız, kendi milli çatımız altında yolumuza devam etmeliyiz. Geleceğe güvenle yürümeliyiz” dedi.

Meclis Başkanı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sahip çıkmanın her milletvekilinin, her vatandaşın görevinin altını çizdi.

Konuşmasında Gazze’de, Lübnan’da yaşanan olaylara dikkat çeken Töre, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve uluslararası toplumun yaşananlara göz yummadığını belirtti.

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