  • BIST 7706.41
  • Altın 1819.209
  • Dolar 28.1657
  • Euro 29.7827
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAHollanda'da anneler, Gazze'de öldürülen çocuklar için yürüdü

Tören nedeniyle bazı yollar trafiğe kapanacak

» »
Lefkoşa’daki tören geçişi saat 16.00’da Mehmet Akif Caddesi (Dereboyu) üzerinde, eski Pronto Çemberinden başlayıp aynı caddedeki Barbarlık Müzesi önlerinde sona erecek.
Tören nedeniyle bazı yollar trafiğe kapanacak

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100’üncü yıl dönümü tören programı nedeniyle yarın tüm ilçelerde yapılacak tören yürüyüşleri ve bando konserleri nedeniyle, bazı güzergahların tören geçişinden bir saat önce trafik akışına kapatılacağı duyuruldu.

Lefkoşa’daki tören geçişi saat 16.00’da Mehmet Akif Caddesi (Dereboyu) üzerinde, eski Pronto Çemberinden başlayıp aynı caddedeki Barbarlık Müzesi önlerinde sona erecek.

Polis Basın Subaylığı'nın açıklamasında, belirtilen tarih ve saatlerde sürücülerin alternatif yolları kullanmaları, trafik akışını engellememek için belirtilen güzergahlar üzerine araçlarını park etmemeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları rica edildi.

PGM Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre ilçelerde tören geçişi yapılacak güzergahlar şöyle:

"Lefke’de, saat 09.45’de, Lefke Polis Karakolu Dr. Selçuk Sömek Meydanında başlayarak, Atatürk Caddesini takiben Asmalı Kahvehane önündeki meydanda sona erecek. 

İskele’de, saat 11.00’da, İskele Belediye Binası önünden başlayarak, Dr. Arhan Müderrisoğlu Caddesi ve Şht. Davut Sokak istikametini takiben İskele Meydanında sona erecek.

Güzelyurt’ta, saat 11.45’de, Güzelyurt Kaymakamlığı önünden başlayarak,  Ecevit Caddesi–Turgut Özal Caddesini takiben Güzelyurt Aile Kantini önünde sona erecek.

Gazimağusa’da, saat 12.30’da, Sulu Çemberden başlayarak İsmet İnönü Bulvarını takiben, aynı cadde üzerinde bulunan Yeni Lemar önünde sona erecek.

Girne’de, saat 15.00’de, The Arkın Colony Otel önünden başlayarak, Ramadan Cemil Meydanı- Ziya Rızkı Caddesi- Turgut Tahsin Sokak ve 20 Temmuz Kordonboyu Caddesini takiben Atatürk Anıtı önünde sona erecek.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kaçaklar mahkemede... 2 Bin 749 gündür ülkede kaçak olan var...27 Ekim 2023 Cuma 16:29
  • Sonbahar etkisini hissettirecek... Sıcaklıklar düşüyor...27 Ekim 2023 Cuma 16:17
  • İthali yasaklanmış toplam 3 bin 90 kilo ağırlığında ürünle yakalandı...27 Ekim 2023 Cuma 16:16
  • Çarptığı yayanın hayati tehlikesi sürüyor...27 Ekim 2023 Cuma 15:48
  • Marketten yemiş alma vaadiyle çocuk kaçırmıştı... 5 Yıl hapis yatacak!27 Ekim 2023 Cuma 15:37
  • Hellim Koordinasyon Kurulu toplandı27 Ekim 2023 Cuma 15:20
  • Harmancı ve Yiorkadjis’den ortak mesaj: “Karşılıklı güvenle zorlukları aşabiliriz”27 Ekim 2023 Cuma 15:11
  • Ziya Rızkı ölümünün 29’uncu yılında mezarı başında anıldı27 Ekim 2023 Cuma 15:06
  • İçişleri Bakanı Oğuz: Kontrollü büyüme önemli27 Ekim 2023 Cuma 14:30
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personeli, pembe balon uçurdu...27 Ekim 2023 Cuma 12:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti