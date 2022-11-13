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Tören provası nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı

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Tören provası nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı
Tören provası nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı

Tören provası nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı.

KKTC'nin 39’uncu kuruluş yıldönümü kutlama tören provası nedeniyle bugün Lefkoşa’da, sabah saat 08.00’den itibaren, tören provasının sona ereceği saate kadar Gönyeli Çemberi ile Honda Trafik Işıkları Kavşağı arasında kalan yol güzergahının trafik akışına kapatıldı. Polisten yapılan açıklamada, belirtilen tarih ve saatlerde, trafik akışına engel olmamak için sürücülerin belirtilen yollar üzerine araçlarını park etmemeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerektiği kaydedildi.

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