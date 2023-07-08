Tören provası nedeniyle Pazar günü bazı yollar kapalı

Polis Basın Subaylığı, Pazar günü Lefkoşa’da yapılacak tören provası nedeniyle hangi yolların araç trafiğine kapatılacağını açıkladı.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 49’uncu yıldönümü nedeniyle yapılacak tören provası kapsamında, 09 Temmuz 2023 (pazar günü) tarihinde, Lefkoşa’da, saat 07:00’den itibaren Honda Trafik Işıkları Kavşağı, Altınbaş Petrol Trafik Işıkları Kavşağı ile Gönyeli Çemberi arasında kalan yol güzergahı, tören provasının biteceği saate kadar trafik akışına kapatılacaktır.

Belirtilen tarih ve saatlerde;

– Organize Sanayi Bölgesine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım, Altınbaş Petrol Trafik Işıkları yol kavşağından veya Atatürk Stadyumu Çemberinden kontrollü olarak sağlanacaktır.

– Gazimağusa istikametinden gelip Yakın Doğu Üniversitesi’ne gitmek isteyen sürücüler için ulaşım, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinden Yakın Doğu Bulvarından sağlanacaktır.

– Gazimağusa istikametinden gelip Lefkoşa şehir içine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım; Hamitköy Çemberinden sola dönüp, Mimar Mehmet Vahip Caddesi ile Şht. İsmail Beyoğlu Caddesi veya Honda Trafik Işıklarından sola dönerek Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinden sağlanacaktır.

– Gazimağusa istikametinden gelip Güzelyurt istikametine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım; Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinden Gönyeli Çemberi güzergahı veya Lefkoşa Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan Citröen Trafik Işıkları kavşağından Metehan-Alayköy Çevre yolu üzerinden sağlanacaktır.

– Güzelyurt istikametinden gelip Lefkoşa istikametine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım; Alayköy-Metehan Çevre yolu veya Gönyeli Çemberi ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergahı üzerinden sağlanacaktır.

– Girne istikametinden gelip Lefkoşa istikametine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım; Boğazköy-Dikmen yolunu kullanarak Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi içerisinden devam edip, Altınbaş Petrol Trafik Işıkları yol kavşağı üzerinden veya Girne-Lefkoşa Anayolunu kullanan sürücüler için ise Gönyeli Çemberinden Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergahı üzerinden sağlanacaktır.

Trafik akışına engel olmamak için sürücülerin belirtilen yollar üzerine araçlarını park etmemeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.