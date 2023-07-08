  • BIST 6.187,09
  • Altın 1613.507
  • Dolar 26.0348
  • Euro 28.562
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAGüney'de kaza geçirdi... Kıbrıslı Türk yoğun bakımda

Tören provası nedeniyle Pazar günü bazı yollar kapalı

» »
Polis Basın Subaylığı, Pazar günü Lefkoşa’da yapılacak tören provası nedeniyle hangi yolların araç trafiğine kapatılacağını açıkladı
Tören provası nedeniyle Pazar günü bazı yollar kapalı

Polis Basın Subaylığı, Pazar günü Lefkoşa’da yapılacak tören provası nedeniyle hangi yolların araç trafiğine kapatılacağını açıkladı.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 49’uncu yıldönümü nedeniyle yapılacak tören provası kapsamında, 09 Temmuz 2023 (pazar günü) tarihinde, Lefkoşa’da, saat 07:00’den itibaren Honda Trafik Işıkları Kavşağı, Altınbaş Petrol Trafik Işıkları Kavşağı ile Gönyeli Çemberi arasında kalan yol güzergahı, tören provasının biteceği saate kadar trafik akışına kapatılacaktır.

Belirtilen tarih ve saatlerde;

– Organize Sanayi Bölgesine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım, Altınbaş Petrol Trafik Işıkları yol kavşağından veya Atatürk Stadyumu Çemberinden kontrollü olarak sağlanacaktır.

– Gazimağusa istikametinden gelip Yakın Doğu Üniversitesi’ne gitmek isteyen sürücüler için ulaşım, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinden Yakın Doğu Bulvarından sağlanacaktır.

– Gazimağusa istikametinden gelip Lefkoşa şehir içine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım; Hamitköy Çemberinden sola dönüp, Mimar Mehmet Vahip Caddesi ile Şht. İsmail Beyoğlu Caddesi veya Honda Trafik Işıklarından sola dönerek Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinden sağlanacaktır.

– Gazimağusa istikametinden gelip Güzelyurt istikametine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım; Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinden Gönyeli Çemberi güzergahı veya Lefkoşa Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan Citröen Trafik Işıkları kavşağından Metehan-Alayköy Çevre yolu üzerinden sağlanacaktır.

– Güzelyurt istikametinden gelip Lefkoşa istikametine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım; Alayköy-Metehan Çevre yolu veya Gönyeli Çemberi ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergahı üzerinden sağlanacaktır.

– Girne istikametinden gelip Lefkoşa istikametine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım; Boğazköy-Dikmen yolunu kullanarak Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi içerisinden devam edip, Altınbaş Petrol Trafik Işıkları yol kavşağı üzerinden veya Girne-Lefkoşa Anayolunu kullanan sürücüler için ise Gönyeli Çemberinden Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergahı üzerinden sağlanacaktır.

Trafik akışına engel olmamak için sürücülerin belirtilen yollar üzerine araçlarını park etmemeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • HAKSEN: Asgari ücret en düşük kamu çalışanı maaşına eşitlensin, HP 2 ayda 1 yansıtılsın07 Temmuz 2023 Cuma 17:25
  • TÜK:Yemlik ve tohumluk arpa alımları 12 Temmuz'da başlayacak07 Temmuz 2023 Cuma 17:24
  • Hasan Fındık’a 4 yıl hapis cezası07 Temmuz 2023 Cuma 17:19
  • Dünyanın çekirdeğinde hapsolmuş sıvı demir girdapları olabilir07 Temmuz 2023 Cuma 16:01
  • Asgari Ücret Toplantısından Sonuç Çıkmadı07 Temmuz 2023 Cuma 15:34
  • YSK Başkanı Narin Ferdi Şefik: "Katılım oranı konusunda tespit ve teşhisler yapılmalı”07 Temmuz 2023 Cuma 15:26
  • Bisiklet ve Akuatlon Yarışları Yol Kapatması07 Temmuz 2023 Cuma 15:20
  • Üstel bugün Ankara’da temaslarda bulunacak07 Temmuz 2023 Cuma 15:19
  • Park halindeki araç yandı!07 Temmuz 2023 Cuma 15:08
  • İkamet İzinsiz, Kapatma Saatine Riayetsizlik, İzinsiz Müzik Yayını Yapmak Ve Alkollü İçki Satmak07 Temmuz 2023 Cuma 15:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti