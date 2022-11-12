  • BIST 4.455,53
  • Altın 1053.957
  • Dolar 18.5328
  • Euro 19.1966
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAGüney'de AIDS’e neden olan HIV-1 virüsüne ilişkin 4 yeni rekombinant varyant keşfedildi

Tören provası nedeniyle yollar kapatılacak

» »
Tören provası nedeniyle yollar kapatılacak
Tören provası nedeniyle yollar kapatılacak

KKTC’nin 39’uncu kuruluş yıldönümü kutlama tören provası nedeniyle 13 Kasım Pazar günü Lefkoşa’da, saat 08.00’den itibaren, tören provasının sona ereceği saate kadar Gönyeli Çemberi ile Honda Trafik Işıkları Kavşağı arasında kalan yol güzergahının trafik akışına kapatılacağı bildirildi.

Polisten yapılan açıklamada, belirtilen tarih ve saatlerde, trafik akışına engel olmamak için sürücülerin belirtilen yollar üzerine araçlarını park etmemeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerektiği kaydedildi.

Belirtilen tarih ve saatlerde kullanılabilecek alternatif yollar şu şekilde açıklandı:

“Organize Sanayi Bölgesine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım, Altınbaş Petrol İstasyonu önündeki yol kavşağı ile Cezaevi kavşağından kontrollü olarak sağlanacaktır.

Gazimağusa istikametinden gelip Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne gitmek isteyen sürücüler için ulaşım, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu ile Yakın Doğu Bulvarı üzerinden sağlanacaktır.

Gazimağusa istikametinden gelip Lefkoşa şehir içine doğru seyredecek sürücüler için ulaşım, Hamitköy Çemberinden sola dönüp, Mimar Mehmet Vahip Caddesi ile Şht. İsmail Beyoğlu Caddesi veya Honda Trafik Işıklarından sola dönerek, Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinden sağlanacaktır.

Gazimağusa istikametinden gelip Güzelyurt istikametine doğru seyredecek sürücüler için ulaşım, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinden Gönyeli Çemberi güzergahı veya Lefkoşa Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan Citröen Trafik Işıkları kavşağı ile Metehan-Alayköy Çevre yolu üzerinden sağlanacaktır.

Güzelyurt istikametinden gelip Lefkoşa istikametine doğru seyredecek sürücüler için ulaşım, Alayköy-Metehan Çevre yolu veya Gönyeli Çemberi ile  Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergahı üzerinden sağlanacaktır. 

Girne istikametinden gelip Lefkoşa istikametine doğru seyredecek sürücüler için ulaşım, Boğazköy-Dikmen yolunu kullanarak Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi içerisinden devam edip, Altınbaş Trafik Işıkları kavşağı üzerinden veya Girne-Lefkoşa Anayolunu kullanan sürücüler için ise Gönyeli Çemberinden Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergahı üzerinden sağlanacak”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Döveç Group Bir İlke Daha İmza Attı12 Kasım 2022 Cumartesi 12:18
  • Üstel, Dilekkaya köyünde yol incelemesinde bulundu12 Kasım 2022 Cumartesi 12:13
  • Vefat Eden Şahsın Otopsi Sonucu Açıklandı12 Kasım 2022 Cumartesi 12:09
  • Narkotikten Uyuşturucu Operasyonu12 Kasım 2022 Cumartesi 12:00
  • Alayköy'de 1 Kilo 100 Gram Ağırlığında Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi12 Kasım 2022 Cumartesi 11:58
  • Töre: Yaşasın Türk Birliği, yaşasın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti12 Kasım 2022 Cumartesi 11:53
  • Lapta Bağımsız Belediye Başkanı adayı Fuat Namsoy adaylığını açıkladı12 Kasım 2022 Cumartesi 11:45
  • Polisin alkol ve sürat denetimleri devam ediyor!12 Kasım 2022 Cumartesi 11:24
  • Tatar: Tarihi Bir Karardır12 Kasım 2022 Cumartesi 11:15
  • İşte Vatandaşlığı Alan Kişiler12 Kasım 2022 Cumartesi 11:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti