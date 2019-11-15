  • BIST 105.380
  • Altın 270,961
  • Dolar 5,7403
  • Euro 6,3404
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Tören'de tarihi hata: Logo'ya tarih yanlış yazıldı

» »
Tören'de tarihi hata: Logo'ya tarih yanlış yazıldı
Tören'de tarihi hata: Logo'ya tarih yanlış yazıldı

KKTC’nin 36 kuruluş yıldönümü çerçevesinde Lefkoşa'da düzenlenen törende, kürsü arkasına yerleştirilen dev panoda tarihi bir hata yapıldı.

KKTC’nin ‘36. Yıl’ temalı panoya tarih 15 Kasım 2018 olarak yazıldı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın konuşması sırasında fotoğraf karesine yansıyan görüntüde, kürsü arkasında bulunan 36’ncı yıl panosunda 2019 yerine 2018 tarihi dikkat çekti.

Er Reklam'dan özür açıklaması

Öte yandan, KKTC'nin 36. Kuruluş Yıldönümü kutlamaları çerçevesinde bugünkü törenlerde kullanılan bir platforumda '15 Kasım 2018' yazmasına ilişkin olarak, platforumu hazırlayan Er Reklam özür açıklamasında bulundu.

Er Reklam adına Deniz Demircioğlu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 'Öncelikle tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramını kutlarım,Şirketimiz uzun yıllardır 20 Temmuz ve 15 Kasım törenlerimizin işlerini yapmaktadır, bu yılki tören için de sabit selamlama ve Cumhurbaşkanımızın konuşma platform işleri tarafımızca yapılmıştır.Bu tören için hazırlanan tüm logo ve görseller de hem devlet yetkilileri hem de bizim tarafımızdan kontrol edilmektedir. Kontrol sonrası verilen onay ile beraber işlemler yapılmaktadır.Yapılan tüm işlerde 2019 tarihli logo ve gözükmekte olup bahse konu görseldeki logo da 2019 tarihi ile hazırlanmıştır, Üretim sırasında bilgisayar kaynaklı bir arızadan dolayı kapatılan eski tarih üste çıkmıştır,Yapılan hatadan dolayı en çok üzülen logoyu hazırlayan şahsım ve tüm işleri eksiksiz ve zamanında hazırlamaya çalışan personelimiz olmuştur.

Durumu Kamuoyu ile paylaşır oluşan durumdan dolayı herhangi bir art niyet aranmamasını diler, derin üzüntü duyduğum bu konu ile ilgili özürlerimi kamuoyu ile paylaşırım.'

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Girne'de Bıçaklı Kavga! 1 yaralı var15 Kasım 2019 Cuma 19:37
  • Erhürman: Hükümet KIB-TEK'teki 'partizanlık ve yasaya aykırılık' iddiaları konusunda sessiz15 Kasım 2019 Cuma 19:28
  • Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Meclis Başkanı Uluçay’ı ziyaret etti15 Kasım 2019 Cuma 18:41
  • Lute yarın Akıncı ve Anastasiadis ile ayrı ayrı görüşecek15 Kasım 2019 Cuma 18:27
  • Er Reklam'dan özür açıklaması15 Kasım 2019 Cuma 18:25
  • Cumhurbaşkanı Akıncı, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığındaki heyeti kabul etti15 Kasım 2019 Cuma 18:13
  • Karpaz yolunu kullanacak sürücülerin dikkatine !15 Kasım 2019 Cuma 18:02
  • Eroğlu: “Devletsiz kalmak öksüz, vatansız kalmak demektir”15 Kasım 2019 Cuma 17:59
  • Altınbaş ve Alpet’den grev açıklaması15 Kasım 2019 Cuma 17:20
  • İskele-Karpaz yoluna dikkat!15 Kasım 2019 Cuma 17:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti