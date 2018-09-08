  • BIST 93.274
  • Altın 245,635
  • Dolar 6,3775
  • Euro 7,3714
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKALAÜ lisansüstü programlarında yüzde 50 burs imkanı

Töre’nin makam aracının benzin faturası aylık 9 Bin TL

» »
Meclis Başkan yardımcısı Zorlu Töre'nin makam aracının aylık yakıt tutarının 9 bin TL olduğu iddia edildi.
Töre’nin makam aracının benzin faturası aylık 9 Bin TL

Meclis Başkan yardımcısı Zorlu Töre'nin makam aracının aylık yakıt tutarının 9 bin TL olduğu iddia edildi.

Düğünlere, cenazelere hafa içi, gece, gündüz, hafta sonu demeden giden Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre'nin bu ziyaretlerde makam aracını kullandığı biliniyor.

Töre'nin kullandığı makam aracının yakıt faturasının aylık ortalama 9 bin tl olduğu iddia edildi.

Ekonomik kriz ile hayatını sürdüremeye çalışan Kıbrıs Türk halkının bu tür makam araçlarına ödenen yüksek meblağlara tepki gösterdiği kaydedildi.

Halktan yaşanan ekonomik kriz nedeni ile sürekli tasarruf yapması istenirken, kullanılan makam araçlarının aylık ne kadar yakıt kullandığı? şeffaflık gereği halka açıklanması bekleniyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Siber'den Akıncı'ya 'örtülü ödenek' tepkisi!08 Eylül 2018 Cumartesi 15:22
  • Erhürman: Biber gazı kullanılmayacak!08 Eylül 2018 Cumartesi 14:58
  • Çevik kuvvetin copladığı üretici bugün ameliyat ediliyor!08 Eylül 2018 Cumartesi 14:37
  • Tatlısu Harnup Festivali’nde Bahar Gökhan rüzgarı08 Eylül 2018 Cumartesi 14:30
  • Hayvancılar Birliği’nden çağrı: ‘’Geleceğimize birlikte sahip çıkalım’’08 Eylül 2018 Cumartesi 14:24
  • İnsan Hakları Vakfı: Biber gazı ve aşırı güç kullananlara soruşturma açılmalı08 Eylül 2018 Cumartesi 14:08
  • Erhürman: “Hepimiz Sağduyu ve Sorumluluk Duygusu ile Hareket Etmeliyiz”08 Eylül 2018 Cumartesi 12:07
  • Yürekler ağza geldi: Girne-Değirmenlik yolunda korkutan kaza08 Eylül 2018 Cumartesi 11:50
  • Tuluy Kalyoncu'dan Özdil Nami'ye sert çıkış08 Eylül 2018 Cumartesi 11:27
  • Tıp-İs: Biber gazı ölümcüldür08 Eylül 2018 Cumartesi 11:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti