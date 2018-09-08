Töre’nin makam aracının benzin faturası aylık 9 Bin TL

Meclis Başkan yardımcısı Zorlu Töre'nin makam aracının aylık yakıt tutarının 9 bin TL olduğu iddia edildi.
Düğünlere, cenazelere hafa içi, gece, gündüz, hafta sonu demeden giden Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre'nin bu ziyaretlerde makam aracını kullandığı biliniyor.
Töre'nin kullandığı makam aracının yakıt faturasının aylık ortalama 9 bin tl olduğu iddia edildi.
Ekonomik kriz ile hayatını sürdüremeye çalışan Kıbrıs Türk halkının bu tür makam araçlarına ödenen yüksek meblağlara tepki gösterdiği kaydedildi.
Halktan yaşanan ekonomik kriz nedeni ile sürekli tasarruf yapması istenirken, kullanılan makam araçlarının aylık ne kadar yakıt kullandığı? şeffaflık gereği halka açıklanması bekleniyor.
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