Töre'nin “uyuşturucu” iddiasına Falyalı: “Tanımıyorum” dedi

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in eski TC Başbakanı Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım ve eski TC İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'la birlikte uyuşturucu ticareti yapmakla suçladığı Kıbrıslı iş insanı Halil Falyalı hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.
Independent Türkçe’den Can Bursalı, Halil Falyalı hakkında yayımlanan iddialara bir yenisini ekledi.
Türkiye’de uyuşturucu baronu olduğu gerekçesiyle hapiste bulunan Behçet Töre, uzun yıllar Kıbrıs’ta Halil Falyalı ile iş ortaklığı yaptığını iddia ederek, Falyalı’yı yalanladı.
Halil Falyalı ise iddiaları reddederek ‘bahsi geçen konularda yorum yapmak istemiyorum’ dedi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.