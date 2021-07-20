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Törenlerde Protokol Krizi: ‘Erdoğan ve Ekibinin Şımarıklığına Lefkoşa’da Da Tanıklık Ettik’

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“İYİ Parti heyeti, ‘Kıbrıs Harekatı’nın 47’nci yıldönümü törenlerinde protokol skandalı yaşandığını belirterek töreni terk etti. Heyet, Türkiye’ye döndü”
Törenlerde Protokol Krizi: ‘Erdoğan ve Ekibinin Şımarıklığına Lefkoşa’da Da Tanıklık Ettik’

1974 ‘Kıbrıs Askeri Harekatı’nın 47’nci yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Lefkoşa’da düzenlenen törenlerde protokol krizi yaşandığı ortaya çıktı. Törene,  Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın davetlisi olarak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i temsilen İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı ve Genel Başkanvekili Cihan Paçacı ile Meclis Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu da katıldı.

“Tören alanındaki protokol sıralarında en arka sırada yer ayrıldığını gören İYİ Parti heyeti, bu uygulamanın nedenini sordu” Habere göre “KKTC yetkilileri, protokol sıralarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın misafirlerine ayrıldığını” belirtti. Haberde yer alan bilgilere göre, Erdoğan’ın, bir grup misafiriyle gittiği törendeki bu uygulamanın protokol teamüllerine aykırı olduğunu belirten İYİ Parti heyeti, töreni terk etti.

‘Erdoğan ve ekibinin şımarıklığına Lefkoşa’da da tanıklık ettik’

İYİ Parti heyetinde yer alan Cihan Paçacı ve İsmail Tatlıoğlu, alandan ayrılmalarının ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın kabrini ziyaret etti, ardından da Türkiye’ye döndü.

Paçacı veTatlıoğlu yaptıkları ortak açıklamada konuya ilişkin şunları anlattı:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın davetlisi olarak, Türk tarihinin anlamlı bir gününün kutlamasına katıldık. Ancak, AK Partili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ekibinin, teamülleri yok sayan şımarıklığına, Lefkoşa’da da tanıklık ettik. Devlet işleri ve uluslararası ilişkiler, belli teamüllerle, belli gelenekler üzerine bina edilir. Bu şımarıklık, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu bulunan bir siyasi partiyi ve onun saygıdeğer genel başkanını protokolde yok sayacak kadar ileri gitmiştir. Bu durumda bize düşen, bu çirkin davranışı protesto edip, alandan ayrılmak olmuştur. Büyük ‘Mücahit’ sayın Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş’ın kabrini ziyaret edip, duamızı ederek, görevimizi yerine getirip Ankara’ya dönüyoruz.” 

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