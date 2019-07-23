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Tornaridis, Cosac toplantısında konuştu: “Kıbrıs’ın işgali barışı sabote ediyor”

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DİSİ Meclis Grup Sözcüsü ve Meclis Dışişleri Komitesi Başkan Vekili Nikos Tornaridis, Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de yapılan “Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerin Parlamentolarının Avrupa İşleri Komiteleri Başkanları (COSAC) Toplantısı”na katıldı.
Tornaridis, Cosac toplantısında konuştu: “Kıbrıs’ın işgali barışı sabote ediyor”

Fileleftheros gazetesine göre Tornaridis, toplantıda yaptığı konuşmada Kıbrıs’ın bir parçasının, Avrupa’nın bir parçasının “işgal altında” kaldığı sürece, bunun;  Akdeniz bölgesindeki barış ve güvenliği sabote edeceğini savundu.

Kıbrıs sorununun, Avrupa sorunu olduğunu söyleyen Tornaridis, Türkiye-AB iş birliği ele alınırken bunun bu şekilde göğüslenmesi gerektiğini söyledi.

Tornaridis, Kıbrıs’ın de facto bölünmüşlüğünün, Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Rumların sürdürülebilir geleceğinin yanı sıra Avrupa’nın, Doğu Akdeniz’deki istikrar ve iş birliği çıkarlarını da zarar verdiğini ileri sürdü.

Tornaridis, konuşmasında Helsinki AB dönem başkanlığının önceliklerini de selamladı.

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