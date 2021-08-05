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Tornaritis’ten Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’ne Maraş Konusunda Mektup

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Tornaritis’ten Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’ne Maraş Konusunda Mektup
Tornaritis’ten Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’ne Maraş Konusunda Mektup

 DİSİ Meclis Grup Başkanı ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’ndeki (AKPM) Rum heyetin başkanı Nikos Tornaritis’in, Türkiye’nin kapalı Maraş bölgesindeki yeni “provokasyonları” konusunda AKPM’deki ulusal delegasyonlara mektup gönderdiği belirtildi. 

Alithia gazetesi, Tornaritis’in dün AKPM’deki ulusal delegasyonların başkanlarına gönderdiği mektubunda, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 47’inci yıldönümü kutlamaları için KKTC’ye yaptığı ziyaretle Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Maraş’ın yüzde 3.5’e tekabül eden bir kısmının statü değişikliğine ilişkin açıklamasına eleştiriler yönelttiğini yazdı.

Habere göre, Tornaritis, “Türkiye ve Kıbrıs’ın işgal altındaki bölümündeki alt yönetiminin, Maraş’ın yasal sahiplerine, Τaşınmaz Mal Komisyonu nezdinde mülklerini geri almak için başvuranlara Kıbrıs Türk idaresi altına geri dönmeleri yönünde çağrı yaptığını” belirtti. 

Tornaritis, mektubunda, bu “provokasyonların, Türkiye’nin iki devlete dayalı çözüm taleplerinin bir kısmını, ayrıca uluslararası hukukun BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararlarının ihlal edilmesini” teşkil ettiğini ileri sürdü.

Tornaritis mektubunda ayrıca BM Güvenlik Konseyi, Avrupa Konseyi, uluslararası toplumun buna yönelik yanıtının güçlü olduğunu belirterek, Türkiye’nin kapalı Maraş bölgesiyle ilgili kararlarını geri alması yönünde de çağrıda bulundu.

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