Toros: “Bazı kararnamelerde, Anayasa’ya aykırılık var”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugün saat 12.00 sıralarında, “Birleştirilmiş Sokağa Çıkma Yasağı Yasası Hakkındaki Yasa Gücünde Kararnamesi” gündemiyle toplandı.

Genel kurulda, milletvekillerinin güncel konuşma istemlerine de yer verilecek.

Meclis Genel Kurulunda, milletvekillerinin yazılı ve sözlü soruları da gündeme getirilecek.

TOROS: “BAZI KARANAMELERDE ANAYASA’YA AYKIRILIK VAR”

Meclis’te ilk sözü, Ekonomi, Maliye Bütçe ve Plan Komitesi Başkan Yardımcısı, CTP Milletvekili Fikri Toros aldı.

Toros, hükümetin Covid-19’la mücadele sürecindeki kararlarını ‘Yasa Gücünde Kararname’ yöntemiyle hayata geçirdiğini, muhalefet olarak bu kararların bazılarının Anayasa’ya aykırı olduğunu tespit ettiklerini ve bunu her ortamda dile getirdiklerini belirtti. Özellikle “Birleştirilmiş Sokağa Çıkma Yasağı Yasası Hakkındaki Yasa Gücünde Kararnamesi” konusunda, su ve ceza konusunda suç ve ceza konusunda yasal değişiklik gerektiğini fark ettiklerini belirterek, ilgili Yasa’nın 10’uncu maddesinde değişiklik gerektiğini ve bu bağlamda düzenleme ve değişiklik yapıldığını belirtti.