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Toros: Bu öneriler ekonomiye önemli bir ivme kazandıracak

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Toros: Bu öneriler ekonomiye önemli bir ivme kazandıracak
Toros: Bu öneriler ekonomiye önemli bir ivme kazandıracak

CTP Milletvekili Fikri Toros, CTP'nin ekonomik önlemlerle ilgili önerilerini sosyal medya üzerinden paylaştı.

Toros'un paylaşımı şöyle:

Bugün gerçekleşen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yapan Sayın Başbakan, ekonomik sorunlara dair kısa vadede etki potansiyeli olan somut önerilere açık olduklarını belirtti.

Ana muhalefet konumunda olan CTP olarak, yönetim zaafiyetine ve halkı fakirleştiren yanlış politikalara ilişkin eleştirilerimizin yanısıra yapıcı politika önerilerimizi de her fırsatta Meclis kürsüsünden ve basın yoluyla hükümete aktarmakta, ayrıca kamuoyuyla da paylaşmaktayız.

Bunları aşağıda bir kez daha özetliyor ve Sayın Başbakan’ın dikkatine sunuyorum :

1) Ercan havaalanı ve Mağusa Limanı’nı içeren Güven Yaratıcı Önlemler paketini katılımcı bir anlayış içerisinde tüm siyasi partiler ve paydaşlarla birlikte derhal değerlendirin. Daha sonra da Cumhurbaşkanı’na BM nezdinde istişare etme çağrısında bulunun. Bu öneriler, ekonominin lokomotifi konumunda olan turizm, sanayi ve ticarete önemli bir ivme kazandıracaktır.

2) Akıncılar ve Lefkoşa’da olan Mağusa ve Baf kapılarını derhal açın, Ada genelinde dolaşımı ve ilişkileri artırın.

3) Euro endeksli muhasebe ve mali varlık yapısına dönüşüm politikamızın ilgili tüm teknik detaylarının tartışılacağı bir çalıştay yapın. Bu çalıştaya finans uzmanlarımızın yanısıra Avrupa Komisyon’u ve Dünya Bankası’ndan da yetkililer davet edin.

4) TL’de meydana gelen devalüasyon kaynaklı oluşan enflasyonun ve kamu maliyesine yansıyan kayıpların telafisi için Türkiye Cumhuriyeti ile yapacağınız mali ve iktisadi işbirliği protokolu tahtında gerekli düzenlemelerin yer almasını sağlayın.

5) Vergilendirilmeyen sektörleri derhal vergilendirin.

6) Kapsamlı bir vergi reformu çerçevesinde asgari ücreti tüm vergilerden muaf tutun; işletmelerin tabi olduğu toplamda %23.50 olan gelir ve kurumlar vergisini % 15’e indirin, ceza ve ödül mekanizmalarıyla beyanları artırın ve kayıtdışılığı önleyin.

7) Teşviklerde kapsamlı bir reform yapın.

8)Fiyat İstikrar Fonu’na yapmış olduğunuz acımasız artışları derhal geri alın, 30% oranını aşmayacak şekilde yeniden düzenleyin.

9) Yukarıdaki önlemler sonucunda oluşacak ek gelirlerle, ısrarla geciktirmekte olduğunuz ek bütçe yasasını yapın, devlet harcamalarının önünü açın.

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