Toros: Halk %21 fakirleşti

HALK % 21 FAKİRLEŞTİRİLDİ: DERHAL ERKEN SEÇİM ÇAĞIRIYORUZ

UBP-DP-YDP Azınlık hükümeti aldığı yanlış kararlarla halkımızı perişan etmiş durumdadır. Ülkenin her köşesinden yurttaşların çığlığı yükselmektedir. Pandemi ile mücadelede sınıfta kalan UBP iktidarındaki hükümet ekonomiyi de batırmış bulunmaktadır.

Önceki gün açıklanan rakamlara göre Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), 2020 yılında yüzde 16.2 oranında küçülmüştür; ayrıca, 2019 yılında 12 bin 649 dolar olan fert başına düşen ortalama gelir, 2020 yılında 10 bin 055 dolara gerilemiş durumdadır. Bir başka deyişle, halkımız takriben yüzde 21 oranında fakirleştirilmiştir!

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), bir ülkenin sınırları içinde belirli bir zaman diliminde üretilmiş olan mal ve hizmetlerin toplam parasal veya piyasa değeridir. Yerli üretimin kapsamlı bir ölçüsü olarak, ekonominin bir karnesi niteliğindedir. GSYH artışıyla/düşüşüyle oluşan ekonomik büyüme/küçülme, refah seviyesinin ölçüsü olan fert başına düşen milli gelir ile doğrudan ilintilidir.

Diğer ülkelerde olduğu gibi, pandemi sürecinin sosyal ve ekonomik yaşama olan etkilerinin hafifletilmesi için hükümetin bir hibe destek fonu oluşturup bunu ekonomiye pompalaması gerekmekteydi. İnsan hayatını salgın karşısında tehlikeye atmadan, ekonomik çarkların da dönmeye devam etmesini sağlamak ancak bu şekilde sağlanabilirdi. Oysa hükümet gelirlerden kesinti yaparak talebi düşürmüş ve borçların ek borçla ödenmesini teşvik ederek deneme-yanılma yöntemiyle birçok tutarsız karar almaktan başka kayda değer bir şey yapmamıştır.

Tüm uyarılarımıza ve politika önerilerimize rağmen bunun zamanında yapılmamış olması, gelinen aşamada ülkemizin sağlık güvenliğini riske attığı gibi, sosyo-ekonomik yaşamda tamiri çok zor olan hasarlara da sebep olmuştur. Oluşturulan bu tahribat ve halkın her geçen gün biraz daha fakirleşmesi, hükümetin derhal istifa etmesini ve en erken zamanda genel seçime gitmesini gerektirmektedir.

Çözümsüzlük ve uluslararası hukukun hilafına atılan adımlar, sürekli dalgalanan ve değer kaybeden TL’ye olan bağımlılık ve dünyadan tecrit edilmişlik, halkımızı daha da fakirleştirecektir. Bu da toplumsal yok oluşu besleyen bir felakettir!

Ancak bu karamsar tabloya bakıp halkımızın umutsuzluğa kapılmamasını; halkın önünü açacak, dürüst, onurlu, alanlarında uzman ve çalışkan kadrolarıyla CTP’nin, toplumumuzla kenetlenerek hak ettiğimiz düzeni yaratacağından şüphesi olmamasını istiyorum!

Kıbrıs Türk Halkı geleceğini her gün riske atan bu yönetimi hak etmiyor! #hükümetdeğilfelaket #istifaedin