Toros, Hellimin coğrafi işaret tescilinin kesinleşmek üzere olduğunu açıkladı

Toros, gerek hellimin coğrafi işaret tescilinin gerekse Yeşil Hat Tüzüğü kapsamına hellimin girmesinin eş zamanlı olacağını söyledi.

BRT’de yayınlanan 14. Saat programına konuk olan CTP Milletvekili Fikri Toros, Hellimin coğrafi tescili ile ilgili sürece ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Toros’un bu yönde söylediklerinden öne çıkan başlıklar….

“HELLİMİ YEŞİL HAT TÜZÜĞÜ KAPSAMINA SOKMAK İÇİN MÜZAKERELER YAPTIK”

“HELLİMİN COĞRAFİ IŞARET TESCİLİ İLE YEŞİL HAT TÜZÜĞÜ KAPSAMINA GİRMESİ EŞ ZAMANLI OLACAK”

“Coğrafi işaret tescili Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum üreticileri kapsayacak şekilde kesinleşmek üzeredir. Biz sadece coğrafi işaret tescili müzakereleri yapmadık bu kadar senedir. Sizlerin bilgisi dışında başka işler de yaptık. Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında olmayan süt ürünümüzü Yeşil Hat Tüzüğü kapsamına sokmak için müzakereler de yürüttük. Ve bunun da olumlu yönde son aşamaya geldiğini size büyük bir mutlulukla müjdelemek isterim. Henüz kesinleşmedi ama son aşamaya geldiğini size söylüyorum. Ve üçüncü söylemek istediğim; gerek coğrafi işaret tescili gerekse Yeşil Hat Tüzüğü kapsamına hellimin girmesi eş zamanlı olacak. Dolayısıyla o noktadan itibaren bu ne anlama gelecektir? Hellimimiz için takriben 500 milyon nüfuslu Avrupa Birliği pazarına erişim mümkün hale gelecek”.

“5-7 YIL ARASI GEÇİŞ SÜRECİ OLACAK”

“Buna hazır olan üretici var, olmayan var veya az hazır olan üreticilerin tam hazır olabilmesi için de henüz kesinleşmemiş olmasına rağmen 5-7 yıl arası bir geçiş süreci tanınacaktır.Ve süreç esnasında ticareti mümkün kılabilmek için gerekli olan sağlık sertifikaları AB Sağlık Komiserliği’nin belirlediği sağlık ve hijyen standartları var. O satndartlarıan eriştiğinizde sahip olmanız gereken bir sertifika var. Bu standartlara erişimi ve bu sertifikalar haiz olma süreçlerini de AB Komisyonu hem teknik olarak hem de mali olarak destekleyecektir”.

“KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SÜTÜ ÜRETİMİ ARTIRILMALI”

“Bizim yapmamız gereken ivedilikle küçükbaş hayvancılığı geliştirip, küçükbaş hayvan sütü üretimini artırmaktır.Bu geçiş süreci sonunda bilinmelidir ki hellimin coğrafi işaret tescili mühürünü alabilmek için küçükbaş hayvan sütü oranının büyükbaş hayvan sütü oranının üzerinde olması gerekir. Bu geçiş süresinin sonunda bu hedefe ulaşmak zorundayız”.

“BÜYÜK KAZANIMLAR VAAD EDİYOR”

“Hellimin gerek Yeşil Hat Tüzüğü kapsamına girmesi gerekse coğrafi işaret tescili alması Kıbrıslı Türk hellim üreticilerine ve hellim üretimi ile ilintili olan diğer tüm alanlara tarladan sofraya kadar çok büyük kazanımlar vaad eden birşeydir”.

“ŞUAN % 5-6 ORANINDA OLAN SÜT %50’LERE ÇIKARTILMALI”

“Ama bu vaadedilen kazanımları gerçekten elde etmek için bizim de yapmamız gereken küçükbaş hayvancılığı geliştirmemiz lazım. Şuanda yüzde 5-6 oranında olan küçükbaş hayvan sütünü yüzde 50’lere çıkarmamız lazım bu süre içerisinde. Avrupa Komisyonu Sağlık Komiserliği’nin belirlediği o standartlara haiz noktaya gelmemiz lazım.Tarladan sofraya kadar sektörün tüm halkalarında”.

“HELLİM TESCİLİ AÇISINDAN YEREL IRK HAYVAN NÜFUSU GELİŞTİRİLMELİ”

“Küçükbaş hayvan sütü sadece hellim için ihtiyaç değildir. İçmek için de et için de ihtiyaçtır. Hellim dışındakji diğer süt ürünleri için de ihtiyaçtır. Dolayısıyla bizim yerel ırk hayvan nüfusumuz madem ki bu kadar küçüktür. Ve geliştirilmeye muhtaçtır hellim tescili açısından. O zaman yerel ırk olan hayvanları sadece hellime kullanalım. İthal edeceği hayvanları yerli hayvanlarla aynı çiftliğe koymaması lazım. Niçin? AB’de üçüncü ülkeden süt ve et ürünü ithal etmek yasaktır. Dolayısıyla hellim üretimi için ithal hayvan sütü kullanamam. Yerli ırk hayvan sütü kullanmak zorundayım”.

“İTHAL EDİLECEK HAYVANLAR 7 YIL SONRA YEREL IRK KATEGORİSİNE GİRECEK”

“İthal edilecek olan hayvanlar 7 yıl sonra yerel ırk kategorisine gireceklerdir. 7 yıl yabancı olacaklardır. O yabancı oldukları süre içerisinde yerel hayvanlarla aynı çiftlikte yaşamamaları lazım. Eğer bu hatayı yaparsak hellimin tescil denetiminde o coğrafi işaret tescili mühürü almadan önceki denetimde sınıfta kalacağız. Bunları biz hep anlatıyoruz.Biliyorum Tarım Bakanlığı da anlatıyor. Bu konuda sayın Nazım Çavuşoğlu ile çok yakın istişarelerim vardır. Avrupa Komisyonu’na birtakım mektuplar yazıyorlar.Bilgi veriyorlar, teknik yardım talep ediyorlar”.