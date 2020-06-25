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Toros: “Hükümet kendine gelir, sorumluluğunu idrak ederse ekonomi toparlanır”

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CTP Milletvekili Toros, “Siyasi girdap içine giren Hükümet kendine gelir ve sorumluluğunu idrak ederse, ekonominin güvene alınarak toparlanması elbette mümkündür” ifadelerini kullandı.
Toros: “Hükümet kendine gelir, sorumluluğunu idrak ederse ekonomi toparlanır”

İşte açıklama;

SALGIN İLE EKONOMİ ARASINDA DENGE
Son haftalarda gündemi monopolize eden malum gelişmelerin yol açtığı ve gittikçe hızlanan bir siyasi girdap içine giren Hükümet kendine gelir ve sorumluluğunu idrak ederse, ekonominin güvene alınarak toparlanması elbette mümkündür.
Bunun için önce travmayı atlatmak, sonra da sistemi yeniden yapılandırmak gerekiyor. Büyük çaplı teşvik paketleri, parasal genişlemeler, yerel kaynakların etkin kullanımı ve istihdam gibi konuları içeren kalkanlar, toparlanma sürecinin gereksinimleridir. Süregelen reform söylemleri, bu süreçte kararlılıkla uygulamaya dönüştürülmelidir.
Yeniden yapılanma sürecinde, öncelik reel sektörün en hassas durumda olan aktörlerine verilmelidir. Özel sektör çalışanları, KOBİ’ler ve turizm başta olmak üzere krizin en fazla vurduğu sektörler ön planda tutulmalı; onların finansal sağlıkları korunurken, daha derin bir krize sürüklenmemeleri için Devlet’in yükümlülük altına girerek oluşturacağı hibe destek programlarının acilen yürürlüğe koyulmaları gerekiyor!
Geçiş noktalarının TÜMÜ’nün karşılıklı ve eş zamanlı olarak DERHAL açılması, Ada’daki tüm deniz ve hava limanlarına gelecek olan uçuşların ve gemilerin orijinleri bazında DSÖ tarafından belirlenen ayni kategorilere alınması ve ayni koşullar çerçevesinde açılması, salgın riskini asgariye indirecek yöntemdir!
Tüm bunlar için temel amaç ise, 1 Temmuz’dan itibaren olası salgına karşı alınması gereken önlemlerle ekonomik hayatın devam etmesi arasındaki dengenin sürdürülebilir bir şekilde kurulmasıdır!

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