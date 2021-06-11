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Toros: “KKTC’nin TC yardımlarıyla refah içinde yaşayabileceği düşüncesi halen devam ediyor”

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fikri Toros, Meclis Genel Kurulunun dünkü birleşiminde “Bölgesel bir ada ekonomisi mi yoksa dünyadan kopuk bir devletçi ekonomi mi?” başlıklı konuşma yaptı.
Toros: “KKTC’nin TC yardımlarıyla refah içinde yaşayabileceği düşüncesi halen devam ediyor”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fikri Toros, Meclis Genel Kurulunun dünkü birleşiminde “Bölgesel bir ada ekonomisi mi yoksa dünyadan kopuk bir devletçi ekonomi mi?” başlıklı konuşma yaptı.

Güney Kıbrıs şebekesiyle kalıcı bir bağlantı olduğunu bunun da unutulmaması gerektiğine işaret eden Toros, KKTC’de kamu sektörünün kontrolsüz büyüdüğünü, var olan sorunların da sadece protokol tahtında çözümlenmeye çalıştığını söyledi.

KKTC’nin TC yardımlarıyla refah içinde yaşayabileceği düşüncesinin halen devam ettiğini hatırlatan Toros, “Sonuçta halkın refaha ulaşabileceği kanalları tıkamıştır” dedi. Fikri Toros, siyasi belirsizlik ve istikrarsızlığın yatırım odaklı kalkınma planını zorunlu kıldığını ifade etti.

Pandemi sonrasında ekonomiyi tartışırken konuşulması gereken konuları sıralayan Toros, ekonomi için yapılabileceklere örnekler verdi.

KKTC’nin ekonomik kalkınma için yapısal dönüşüm gündemine ihtiyaç olduğunu vurgulayan Toros, yapılması gerekenlerle ilgili ayrıntılı bilgi verdi.

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