  • BIST 1.453,300
  • Altın 482,74
  • Dolar 8,3900
  • Euro 9,8400
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKAYDÜ Hastanesi Eroğlu'nun durumu ile ilgili açıklama yaptı

Toros: Krizin aşılması için acil kısa vadeli kurtarma planına ihtiyaç var!

» »
CTP Milletvekili Fikri Toros sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Toros: Krizin aşılması için acil kısa vadeli kurtarma planına ihtiyaç var!

CTP Milletvekili Fikri Toros sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İşte açıklama;

Krizin aşılması için acil kısa vadeli kurtarma planına ihtiyaç var!

Mart 2020 ayından bu yana devam eden koronavirüs salgını, sağlık, eğitim ve ekonomi başta olmak üzere günlük yaşamı zorlaştırmaya devam etmektedir.

Salgını asgariye indirmek için yürürlüğe giren kısıtlamalarla eş zamanlı uygulanmış olması gereken sosyo-ekonomik ve mali etkileri hafifletmeye yönelik politika önerilerimizin doğru zamanda dikkate alınmamış olması, krizin etkilerini adeta “çorap söküğü” haline getirmiştir.

Gelinen aşamada genel durumun özetini kıymetli halkımızla paylaşmak istiyorum:

- İşsizlik oranı iki katına yükseldi

- İşletmelerin toplam borç stoku, takriben 13 milyar TL’den 18 milyar TL’ye yükseldi

- Krediler takriben yüzde 65 oranında artan faiz oranlarıyla yapılandırıldı

- Pandemi sürecinden bu yana TL takriben yüzde 40 değer kaybetti

- Devlet Bütçesinde gerçekleşen açık ilk 6 ayda takriben TL 900 milyon oldu

- Tüketiciye yansıyan hayat pahalılığı takriben yüzde 50 oranında gerçekleşirken, kamu çalışanları maaşlarına takriben yüzde 9 bir artış yapılmış, asgari ücrete henüz bir artış yapılmamıştır. Bu da halkı fakirleştirmekte ve açlık sınırının altına sürüklemektedir.

- Lokomotif niteliğinde olan Turizm, Yüksek Öğrenim ve Emlak sektörleri de küresel krizin etkilerini yaşamaya devam ediyor.

Bu sorunların aşılması için gerekli olan bir “Kısa Vadeli Kurtarma Planı”dır. Krizi bütçelendirmek ve bir hibe fon oluşturarak reel sektörü finansal sağlığına kavuşturmak, kurtarma planının esas amacları olmalıdır. Hibe desteğin ön koşullarının başında da istihdam zorunluluğu yer almalıdır.

Bu da ancak kriz yönetiminde ehli finans ve ekonomi uzmanlarının birlikte çalışacağı güçlü bir siyasi irade ile mümkündür.

Azınlık hükümetini oluşturan partilerin iç meseleleri ortaklar arasında tırmanan gerginliklere eklendiği zaman, halk iradesinin ivedilikle yenilenmesi kaçınılmaz hale gelmiştir.

İş dünyamızın önde gelen kurumlarının katılımıyla gerçekleşen Ekonomik Kurul toplantısının ana gündemi sadece sosyal sigorta prim desteği olmasına rağmen, bunu dahi sonuçlandıramayan ve mağduriyeti körükleyen bir aşamaya gelinmiştir.

Konuyu “çalışma gruplarına” devretmenin ne anlama geldiği tüm paydaşlar tarafından bilinmektedir!

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Turizm ve Çevre Bakanlığı’nda iki yeni atama25 Ağustos 2021 Çarşamba 18:18
  • Tüketiciler Derneği: “Yerli Üretimi Yetersiz Kalan Meyve Sebze Fahiş Fiyatlarla Satılıyor”25 Ağustos 2021 Çarşamba 17:45
  • Çavuşoğlu, Orman Dairesi Ekibi ve Karşıyaka’daki Yangına Müdahale Eden Kadınlara Teşekkür Belgesi Takdim Etti25 Ağustos 2021 Çarşamba 17:03
  • Cumhurbaşkanının Eşi Sibel Tatar “4 Tahta Lider Eğitimcisi Kursu” Etkinliğine Katıldı25 Ağustos 2021 Çarşamba 16:37
  • KTÖS: Pasaport iptali yetmez, tutuklama kararı da çıkarılmalı!25 Ağustos 2021 Çarşamba 16:04
  • Erhürman'dan Arıklı'ya Tüp gazın 90 TL'den 107 TL'ye çıktığı gün "Espri gırla... Kimilerinin keyfi yerinde!!!"25 Ağustos 2021 Çarşamba 15:52
  • GKK Emekli Astsubaylar Derneği: “Silah Arkadaşlarımızın Mağduriyeti Giderilmeli”25 Ağustos 2021 Çarşamba 15:39
  • Akansoy'dan eylem açıklaması; "Polislerimizin de haklarını sonuna kadar gözeteceğiz."25 Ağustos 2021 Çarşamba 15:15
  • Taçoy: “Tek merkezli seçim, partinin gücünü ortaya koyar”25 Ağustos 2021 Çarşamba 15:11
  • Büyükbaş Hayvan Düşük Zarar Tazminatları ve Dondan Zarar Gören Patates Tazminatları Ödendi25 Ağustos 2021 Çarşamba 15:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti