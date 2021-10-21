Toros: Onurlu olun seçim kararını geciktirmeyin!

CTP Milletvekili Fikri Toros'tan açıklama.

İşte açıklama;

Herhangi bir siyasi kişinin şerefine yapılan saldırının, o kişinin ailesine ve o kişiyi seçen halka da yansımaları kaçınılmaz olur. Bu tür saldırılar, söz konusu kişinin şerefi dışında ülkenin, halkın ve siyaset kurumunun önemli değerlerine de zarar verir. Bu yüzden siyasi kişiliklerin haysiyetlerine yapılan saldırıları kınıyorum!

Kıbrıs Türk toplumunun başını öne eğenlerin, toplumu dünyadan daha da tecrit eden ve yalnızlaştıranların kişisel ve partisel sorumsuz davranışları ortaya çıkarılmalıdır!

Bağımsızlığı ve dokunulmazlığı ile gurur duyduğum YARGIYA güvenim tamdır. Kıbrıslı Türkleri ve siyaset kurumunu itibarsızlaştıran kişilerin siyasette yeri olmamalıdır. Halkımızın utanç duyduğu bu olaylar karşısında söylenecek tek bir şey vardır. Eğer onuruz kaldıysa kurultay hesaplarınızı bir kenara itin, toplum odaklı düşünün ve derhal en erken bir tarihte seçim kararı alın!