Toros: “Sürdürülebilir ‘yeşil bir strateji’ geliştirilmeli”

CTP Milletvekili Toros, çevresel açıdan sürdürülebilir yeşil bir strateji sistemi geliştirilmesinin önemine işaret etti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fikri Toros, Meclis Genel Kurulu’nda “İklim Değişikliği ve Küresel Etkileri” konulu güncel konuşma yaptı.

Toros, AB’nin iklim değişikliğine gösterdiği önem ve imzaladığı “Avrupa Yeşil Anlaşmasına” işaret ederek, iklim değişikliklerinin dünyayı radikal değişikliklere zorladığını, AB’nin de bu yönde liderlik gösterdiğini ve 2050 yol haritasını sunduğunu kaydetti.

Toros, anlaşmanın içeriğiyle ilgili de bilgi vererek, yol haritasının yenilenebilir enerji, karbon sınırlama, yeşil iklim düzeni, temiz gıda, üretim, atık ve hava kirliliğine karşı kaynakların verimliliğini içerdiğini anlattı.

Ülkede de çevresel açıdan sürdürülebilir yeşil bir strateji sistemi geliştirilmesinin önemine işaret eden Fikri Toros, AB’nin öngördüğü yeşil düzenin ekonomiye de olumlu yansıyacağını, bu konuda iş birliği yapılabileceğini kaydetti.

AB’nin uygulamalarına uyulmaması ve dışında kalınması durumunda AB’ye mal satılamayacağı uyarısında bulunan Toros, bunun ekonomiye olumsuz yansıyacağını ifade etti ve dünyada büyük bir sorun haline gelen iklim değişikliğine karşı uygulanacak yeşil politikaların önemine dikkat çekti.

Fikri Toros, ülkede bir çözüm halinde kuzeyin de buna hazır olması için AB ile iş birliği ve finans desteği istenmesinin önemine vurgu yaparak, buna önem verilmesinin gelecek için önemli olduğunu söyledi.