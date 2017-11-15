 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 107.717
  • Altın 160,209
  • Dolar 3,8883
  • Euro 4,5935
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAMerkezi Cezaevi’ndeki grev sona erdi

Toros, Ticaret Odası Başkanlık görevinden bugün ayrılıyor

» »
Toros, Ticaret Odası Başkanlık görevinden bugün ayrılıyor
Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros’un, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) milletvekilliği adaylık teklifini kabul ettiği için bugün Ticaret Odası başkanlık görevinden ayrılacağı bildirildi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Yönetim Kurulu, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, “Kararını bizimle paylaşan Sayın Toros, 15 Kasım itibarıyla yönetim kurulu başkanlığı görevinden ayrılacak. Görevde bulunduğu sürede Kıbrıs Türk halkının çıkarlarını korumak için özveriyle çalışan Sayın Toros’un bundan sonra da aynı duygu ve düşüncelerle çalışmaya devam edeceğine inancımız tamdır. Kendisine bu süreçte başarı dileriz” denildi.

Ticaret Odası Yönetim Kurulu, bugüne kadarki katkıları nedeniyle Fikri Toros’a teşekkürü borç bildiğini de kaydetti. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Toros, Ticaret Odası Başkanlık görevinden bugün ayrılıyor15 Kasım 2017 Çarşamba 13:33
  • Elcil’den seçime katılacaklara “servet beyanı” çağırısı14 Kasım 2017 Salı 16:56
  • KTAMS 61 yaşında…14 Kasım 2017 Salı 15:47
  • Gençlik Dairesi 8. Cumhuriyet şöleni yapıldı14 Kasım 2017 Salı 15:46
  • Yüksek Seçim Kurulu seçim takvimini açıkladı14 Kasım 2017 Salı 14:47
  • Tarım Dairesi eğitim çalışmaları bu hafta Ozanköy’de devam edecek14 Kasım 2017 Salı 14:29
  • Federal çözüm için müzakere çağrısı14 Kasım 2017 Salı 14:25
  • Egemen Bağış KKTC vatandaşı oldu14 Kasım 2017 Salı 14:16
  • Akıncı: “İzolasyonların hiçbir haklı mazereti kalmadı”14 Kasım 2017 Salı 13:40
  • TDP’de aday adaylığı başvuruları için son gün 17 Kasım14 Kasım 2017 Salı 13:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti