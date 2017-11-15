Toros, Ticaret Odası Başkanlık görevinden bugün ayrılıyor

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros’un, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) milletvekilliği adaylık teklifini kabul ettiği için bugün Ticaret Odası başkanlık görevinden ayrılacağı bildirildi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Yönetim Kurulu, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, “Kararını bizimle paylaşan Sayın Toros, 15 Kasım itibarıyla yönetim kurulu başkanlığı görevinden ayrılacak. Görevde bulunduğu sürede Kıbrıs Türk halkının çıkarlarını korumak için özveriyle çalışan Sayın Toros’un bundan sonra da aynı duygu ve düşüncelerle çalışmaya devam edeceğine inancımız tamdır. Kendisine bu süreçte başarı dileriz” denildi.

Ticaret Odası Yönetim Kurulu, bugüne kadarki katkıları nedeniyle Fikri Toros’a teşekkürü borç bildiğini de kaydetti.