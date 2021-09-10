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Toros, Uluslararası Kriz Grubu ile bir araya geldi

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Toros, Uluslararası Kriz Grubu ile bir araya geldi
Toros, Uluslararası Kriz Grubu ile bir araya geldi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Dış İlişkiler Sekreteri ve Milletvekili Fikri Toros, merkezi Brüksel'de olan International Crisis Group/Uluslararası Kriz Grubu” (ICG) yetkilileri ile bir araya geldi. Toros, partinin Kıbrıs politikalarını aktararak BM parametrelerine bağlı zemin rotasına dönülmesi gerektiği üzerinde durdu.

Özellikle 2007-2014 yılları arasında Kıbrıs ve Doğu Akdeniz konularında oldukça aktif olan ICG'nin, Kıbrıs çözüm sürecinde devam eden çıkmaz ve bunun yol açtığı gelişmelerle ilgili güncel bir rapor hazırlamak üzere Kıbrıs’ın kuzeyinde görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Toros, Türkiye Direktörü Nigar Göksel ve analist Berkay Mandıracı ile görüşerek istişarelerde bulundu.

SONUÇ ODAKLI FARKLI YÖNTEM ARAYIŞLARI

Adada BM zeminine bağlı çözüm rotasına dönülmesi, kapsamlı müzakerelerin sonuç odaklı olabilmesine ilişkin farklı yöntem arayışları, süreç boyunca kaldıraç rolü niteliğinde olabilecek adımlar ve dış aktörlerin rolü gibi konulara ilişkin CTP'nin görüşlerini aktaran Toros, ICG tarafından yürütülen bu rapor çalışmasından duyduğu memnuniyeti belirtti.

International Crisis Group/Uluslararası Kriz Grubu” (ICG), dünyanın altmıştan fazla ülkesinde yaşanan ihtilaflar üzerine çalışan, çatışmaların önlenmesi ve çözülmesine katkı sağlamayı amaçlayan, bağımsız ve kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur.

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