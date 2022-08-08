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Toros: Yegane çözüm modeli federasyondur!

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CTP Milletvekili Fikri Toros, GYÖ'in istişareye ve genişletilmeye açık olduğunu ifade ederek, “Dünya ülkelerinin kabul edebileceği yegane çözüm modeli federasyondur” dedi.
Toros: Yegane çözüm modeli federasyondur!

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nicos Anastasiades’in sunduğu GYÖ ile ilgili Toros, şu ifadeleri kullandı:

“Kıbrıs Rum toplumu lideri Nicos Anastasiades’in sunduğu ve kapsamında Kapalı Maraş, Mağusa Limanı, Ercan Havaalanı, hidrokarbon paylaşımı, katma protokol ve deniz yetkili alanları başlıkları olan Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ),  federal çözümün yaşayabilir olabilmesi için gerekli olan karşılıklı güvenin yeniden tesis edilmesi, toplumlar arası entegrasyonun sağlanması, Kıbrıs Türk ekonomisinin kalkınması, varolan statükonun her iki tarafta yarattığı istikrarsızlığın aşındırılması, ve en önemlisi geri dönüşü olmayan, aşamalı bir müzakere yönteminin oluşturulabilmesi için önemli bir kaldıraç gücüne sahiptir.”

Toros, tanık olunan diğer barış süreçlerinde tecrübe edildiği gibi, Kıbrıs çözüm sürecinde de devam eden çıkmazın aşılabilmesi için, ortak kazanımların hakim olacağı bir ortamın oluşturulmasının etkili bir teşvik unsuru niteliğinde olacağını belirtti.

Siyasi sorunun devam ettiği Kıbrıs özelinde, böyle bir ortamın sadece tarafların eşit toplumsal statüde yer aldığı BM zemininde yapılacak müzakere yoluyla oluşturulabileceğine değinen Toros, açıklmasını şu şekilde sürdürdü:

“Önerilen GYÖler, istişareye ve genişletilmeye açıktır.

 

“DAHA FAZLA GEÇ KALINMADAN MÜZAKERE EDİLMELİDİR”

Bu noktadan hareketle, mevcut koşulların her iki toplumda etkisini gösteren hak ve hukuk ihlallerinin sonlandırılması; ayrıca, ortak yurdumuz olan Kıbrıs’ta ve Doğu Akdeniz’de barış, istikrar ve ortak kazanımların elde edilmesi hedefiyle, Kıbrıs Türk tarafı GYÖleri meşru zemin olan Birleşmiş Milletler himayelerinde daha fazla geç kalmadan müzakere etmelidir!

Bu bağlamda esas amacı güçlendireceği kesin olan, Avrupa Birliği’nin destek vereceği Avrasya Enterkonnektör ( Eurasia Interconnector ) isimli elektrik kablo bağlantısı; tüm Ada’nın yararlanacağı yüksek güçte bir Güneş Enerjisi Santrali; Akıncılar ve Haspolat’ın yanısıra  Lefkoşa’da Mağusa ve Baf geçiş noktalarının açılması; Kuzey’in AB muktesebatına ve Euro bölgesine hazırlanması; ve AB Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nün yasallaşması, etkili bir müzakere yoluyla GYÖler paketine eklenmelidir!  

Ersin Tatar’ın GYÖleri reddetmesi ve değerlendirilmesi dahi mümkün olmayan “iki devlet arasında işbirliği” temelli teklifinde ısrar etmesi, Ada’mızın bölünmüşlüğünü ve her noktada denklem dışı, ıssız ve yalnız olan Kıbrıs Türk toplumunun sosyo-ekonomik çöküşünü kalıcılaştırmaktadır!

 

“ DÜNYA ÜLKELERİNİN KABUL EDEBİLECEĞİ YEGANE ÇÖZÜM MODELİ FEDERASYONDUR”

24 Nisan 2004 tarihli referandumda Kıbrıslı Türklerin büyük bir çoğunlukla onay verdiği, iki bölgeli, iki toplumlu ve siyasi eşitliğe dayalı Birleşik Federal Kıbrıs yapısına dair iradenin canlı olduğu, ayrıca BM üyesi ülkeler ve Avrupa Birliği başta olmak üzere dünya ülkelerinin kabul edebileceği yegane çözüm modelinin federasyon olduğu da hiçbir zaman unutulmamalıdır!”

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