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Toroslu: Ardahan köyü de tahliye ediliyor

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Mersinlik bölgesinde dünden beri devam eden ve rüzgarla yayılan alevlerin yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladığını kaydederek Mersinlik köyünün ardından Ardahan köyünün de tahliye edileceğini açıkladı.
Toroslu: Ardahan köyü de tahliye ediliyor

İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, Mersinlik bölgesinde dünden beri devam eden ve rüzgarla yayılan alevlerin yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladığını kaydederek Mersinlik köyünün ardından Ardahan köyünün de tahliye edileceğini açıkladı.

Yangın bölgesinden BRT’de canlı yayına katılan Toroslu, kriz masasında alınan karar uyarınca Mersinlik’in tahliye edildiğini ve köylülerin Kaplıca’da bir tesise yerleştirildiklerini belirtti.

 “Ardahan’da da tehlike olabileceği kararına varıldı ve şu anda Ardahan’da tahliye başlamak üzeredir, onlar da İskele içindeki tesislere yerleştirilecek” diyen Toroslu, “Topçuköy’de ise tehlike var ancak şu anda tahliye yok” diye konuştu.

Toroslu, yangın söndürme çalışmalarına katkıda bulunmak için çok sayıda araç ve insan geldiğini ancak kendilerinin böyle bir çağrısı olmadığını kaydederek, yangının çok sarp yerlerde devam ettiğini ve itfaiyenin çok kısıtlı müdahale edebildiğini anlattı.

Şu anda ekstra tanker ve yardım ihtiyacı olmadığını, kalabalığın bölgede kaosa yol açabileceğini kaydeden Kaymakam Ertuğrul Toroslu, aksine bir çağrı yapılmadığı sürece bölgeye tanker gitmesini istemediklerini, ellerindeki olanakların yeterli olduğunu söyledi.

Toroslu, helikopter ve uçaklarla yarın saat 05.45’ten itibaren havadan müdahalenin yeniden başlayacağını da açıkladı.

Kaymakam Toroslu, “Çok ciddi bir felaketin içindeyiz. Devletimiz  Türkiye’nin desteğiyle buradadır. Bu yaraları en kısa sürede saracağımızı düşünüyoruz” dedi.

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