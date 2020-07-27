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Toros'tan Hükümete:“Bir an önce karar verin, ya sorunlarınızı çözün ya da bilelim

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“Bir an önce karar verin, ya sorunlarınızı çözün ya da bilelim” diyen Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fikri Toros, hükümetin ‘tamam mı devam mı?’ sorusunu yanıtlamadığını, bunu acilen açıklamalarını beklediklerini söyledi.
Toros'tan Hükümete:“Bir an önce karar verin, ya sorunlarınızı çözün ya da bilelim

“Bir an önce karar verin, ya sorunlarınızı çözün ya da bilelim” diyen Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fikri Toros, hükümetin ‘tamam mı devam mı?’ sorusunu yanıtlamadığını, bunu acilen açıklamalarını beklediklerini söyledi.

Ada TV’de konuşan Fikri Toros, çağrısını şu sözlerle dile getirdi:

“Hükümet ne yapacağına anlaşılan karar vermedi. Bu kararlarını açıklasınlar, biz ona göre gerekeni yapacağız. Bu hükümet ömrünü doldurmuştur. Bir seçim hükümeti kurulur, tarih belirlenir ve o tarihe kadar kolektif hükümet kurulur ondan sonra da bu seçim hükümeti acilen yönetilmesi gereken hususları öncelik alır…” ifadelerini kullandı.

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