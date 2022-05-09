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Torpido şekline sahip, nadir görülen Ejder Balığı ABD’de ortaya çıktı

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ABD'li bilim insanları, yaptığı açıklamada, California kıyı şeridinde yürüttükleri deniz altı araştırma gezisinde son derece nadir rastlanan Ejder Balığını görüntülemeyi başardıklarını duyurdu.
Torpido şekline sahip, nadir görülen Ejder Balığı ABD’de ortaya çıktı

California eyaletinde hizmet veren ve kar amacı gütmeyen Monterey Bay Akvaryum Araştırma Enstitüsü (MBARI) bilim insanları, bilimsel ismi Bathophilus flemingi olan Ejder Balığına, 30 yıllık araştırma ve 27 bin 600 saatlik video kaydında sadece 4 kez rastlandığını vurguladı. Açıklamada MBARI araştırmacıları, Monterey Körfezi’nin derinliklerinde birkaç farklı ejderha balığı gözlemledi, ancak bu, karşılaştığımız en nadir olanı denildi.

MBARI, sadece 16.5 santimetre uzunluğundaki bu küçük bronz rengi balığı Monterey Körfezinin hemen dışında 300 metre derinlikte keşfedildiğini ifade etti.

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