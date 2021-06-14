Torpilli Hellim Dağıtımı Mahkemelik!

Özersay'ın paylaşımı:

Bu kez fena halde faka bastılar!!!

Bazı UBP örgüt başkanları bu kez bir köyde bula bula benim akrabalarıma gittiler, demek ki DEVLETİN PARASIYLA hellim dağıtmaya devam ediyorlar!

İki hafta önce sorduk, cevap vermekten kaçtılar. Geçen hafta köy isimlerine kadar verdik, yine sustular. Kendi parti bütçelerinden alıyorlarsa hellimlerin ödeme belgesini göstersinler bir zahmet. Ki öyle olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz.

3 Milyon TL ödeyerek alacaklarını söyledikleri hellimleri Bakanlar Kurulu kararında “Çalışma Bakanlığı kanalıyla” “ihtiyaçlı vatandaşlara” vereceklerini karara bağlamışlardı. Kendi aldıkları karara da aykırı şekilde, ihtiyaçlı olup olmadığına bakmaksızın PARTİ ÖRGÜTLERİ eliyle dağıtıyorlar, siyasi olarak bunu bile KULLANIYORLAR.

“DEVLETİN, HALKIN PARASIYLA PARTİZANLIK”tır bunun adı. Artık ifade verecek şahitler de olduğuna göre bu iş polislik, mahkemelik olacak. Madem öyle, madem ki hiç yüzünüz kızarmadan bu ayıbı devam ettiriyorsunuz, biz de bir adım daha ileri gideceğiz.