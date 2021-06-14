  • BIST 1.459
  • Altın 498,804
  • Dolar 8,3485
  • Euro 10,1131
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAİsrail'de yeni dönem!

Torpilli Hellim Dağıtımı Mahkemelik!

» »
HP Genel Başkanı Kudret Özersay partizanca hellim dağıtımına sert çıktı, konunun mahkemeye verileceğini duyurdu.
Torpilli Hellim Dağıtımı Mahkemelik!

Özersay'ın paylaşımı:

Bu kez fena halde faka bastılar!!!

Bazı UBP örgüt başkanları bu kez bir köyde bula bula benim akrabalarıma gittiler, demek ki DEVLETİN PARASIYLA hellim dağıtmaya devam ediyorlar!

İki hafta önce sorduk, cevap vermekten kaçtılar. Geçen hafta köy isimlerine kadar verdik, yine sustular. Kendi parti bütçelerinden alıyorlarsa hellimlerin ödeme belgesini göstersinler bir zahmet. Ki öyle olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz.

3 Milyon TL ödeyerek alacaklarını söyledikleri hellimleri Bakanlar Kurulu kararında “Çalışma Bakanlığı kanalıyla” “ihtiyaçlı vatandaşlara” vereceklerini karara bağlamışlardı. Kendi aldıkları karara da aykırı şekilde, ihtiyaçlı olup olmadığına bakmaksızın PARTİ ÖRGÜTLERİ eliyle dağıtıyorlar, siyasi olarak bunu bile KULLANIYORLAR.

“DEVLETİN, HALKIN PARASIYLA PARTİZANLIK”tır bunun adı. Artık ifade verecek şahitler de olduğuna göre bu iş polislik, mahkemelik olacak. Madem öyle, madem ki hiç yüzünüz kızarmadan bu ayıbı devam ettiriyorsunuz, biz de bir adım daha ileri gideceğiz.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Torpilli Hellim Dağıtımı Mahkemelik!14 Haziran 2021 Pazartesi 11:25
  • El Kırma mecazi dedi bu kez özür dilemedi !14 Haziran 2021 Pazartesi 11:22
  • Gazeteciler Birliği'nde Yaprak Dökümü14 Haziran 2021 Pazartesi 11:17
  • Şehir Plancıları Odası Başkanı tepki gösterdi.14 Haziran 2021 Pazartesi 11:05
  • KTGB Yönetim Kurulu üyeliğinden Genel Sekreter Dilek Öncül de istifa etti14 Haziran 2021 Pazartesi 10:53
  • Ercan Havaalanı’nda e-Gümrük pilot uygulaması başladı14 Haziran 2021 Pazartesi 10:42
  • Anastasiades siyasi partilerin liderleriyle ayrı ayrı görüşecek14 Haziran 2021 Pazartesi 10:12
  • Covid: İngiltere'de normalleşmenin dördüncü aşaması 4 hafta ertelenecek14 Haziran 2021 Pazartesi 09:59
  • Erhürman: Üreten Yok Olmaz14 Haziran 2021 Pazartesi 09:39
  • Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Ced: Anıtlar Yüksek Kurulu bayrağa değil, betona karşı çıktı14 Haziran 2021 Pazartesi 09:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti