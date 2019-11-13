Tosun gibi olan kedisini bagaj bölümüne vermemek için kontrol sırasında zayıf bir kediyle değiştirdi; milleri silindi

Mikhail Galin (34), başkent Moskova’dan Vladivostok’a uçarken yanında kedisi Viktor’u da götürmek istedi. Ancak, havayolu şirketinin kurallarına göre ağırlığı sekiz kiloyu geçen evcil hayvanların bavulların yanına konulması gerekiyordu.

Viktor’un kabine alınamayacağını anlayan Galin uçuşunu erteledi ve bir plan yaptı. Bir tanıdığını arayarak onun Viktor’dan daha zayıf olan kedisini ‘ödünç aldı’. Uçağa biniş kartını aldığı ve bagajını verdiği sırada kafese zayıf kediyi koydu. Bu kedi kontrolden geçti. Galin, kontrol sonrasında zayıf kediyi çıkardı; sahibine iade etti. Kafese Viktor’u koydu ve onunla yolculuk etti.

Galin, ‘tombik kedisi‘ni nasıl uçağa bindirdiğini Facebook’taki bir mesajla anlatınca yakayı ele verdi.

Durumdan haberdar olan havayolu şirketinin ilgili birimi kamera görüntülerini izledi; kedilerin değiştirildiğini gördü. Galin’le irtibat kurdu ve ceza olarak kartında biriken tüm millerin silindiğini bildirdi.