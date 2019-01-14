'Tosuncuk' Brezilya-Uruguay arasında gidip geliyor!

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Çiftlik Bank CEO'su firari Mehmet Aydın hakkında yürüttüğü soruşturma devam ediyor. Savcılık, 'Aydın'ın Brezilya ve Uruguay arasında sürekli yer değiştirdiği'ni belirtti.

Binlerce kişiyi dolandırıp kaçan ve kamuoyunda ‘tosuncuk’ olarak bilinen Çiftlik Bank CEO’su Mehmet Aydın, binlerce dolandırdığı iddiasıyla aranıyor. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, firari Mehmet Aydın ve Çiftlik Bank’la ilgili soruşturmada sona yaklaştı. Soruşturmada 10’u tutuklu 35 şüpheli bulunuyor.

Dosyada en son Çiftlik Bank’ın sosyal medya sorumlusu gözaltına alındı. En son tutuklanan isim ise yönetim kurulundaki Ahmet Furkan Ferman oldu. Firari CEO Mehmet Aydın, kırmızı bültenle arananlar arasında.

Habertürk’ten Arzu Kaya’nın haberine göre, firari Mehmet Aydın’ın yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Savcılık, Aydın’ın Brezilya ve Uruguay arasında sürekli yer değiştirdiğini düşünüyor. Öte yandan Aydın’ın lüks içinde yaşadığı görüntülerin ise firarından önceki görüntüler olduğu değerlendiriliyor.

Soruşturma kapsamında önemli bir bilgiye daha ulaşıldı. Sistemde toplanan 4 milyon liranın Kıbrıs’ta bulunduğu öğrenildi. Kıbrıs’ın da bunun üzerine Çiftlik Bank soruşturması başlattığı tespit edildi. Suç ise; “suç gelirlerinin aklanması”

‘ZEKİ VE OLDUKÇA SİNİRLİ’

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler verdikleri ifadelerde Aydın’ın portesini de gözler önüne serdi. Şüphelilerin ifadesine göre binlerce kişiyi dolandıran Aydın, zeki ve oldukça sinirli.

Öte yandan Mehmet Aydın’ın hesabında bulunan ve kaçıramadığı 18 milyon 200 bin lira adliyenin banka hesabında korunuyor. İnegöl’deki çiftlikte bulunan 77 araca el konuldu. Aydın’ın 300 milyon lira parayla kaçtığı düşünülüyor. Soruşturmada şikayetçi olan 5 bini aşkın mağdur var.