‘Tosuncuk’ KKTC’de 4 milyon lira unutmuş

‘Çiftlik Bank’ adı altında yaptığı organizasyonla vatandaşı dolandırıp, sırra kalem basan Mehmet Aydın’a ait hesapların bir kısmına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) ulaşıldı.

Halk arasında ‘Tosun’ olarak da tanınan Çiftlik Bank CEO’su Aydın 132 bin 222 kişiden, 1 milyar 139 milyon lira toplayıp yurt dışına kaçmıştı. Kırmızı Bülten’le aranan ‘Tosun’un hesaptan hesaba aktararak izinin sürülmesini zorlaştırdığı paralar için halen araştırmalar sürüyor.

KKTC’de yürütülen soruşturmada Aydın adına açılmış bir hesaptaki 4 milyon liraya ulaşıldı. Savcılık Mehmet Aydın’ın KKTC’deki bağlantılarını araştırıyor.

Çalınan paralar KKTC üzerinden üçüncü ülkelere aktarılıyor

Hürriyet’ten Musa Kesler’in haberine göre Çiftlik Bank organizasyonu açısından KKTC özel bir önem taşıyor çünkü iddiaya göre organizasyon kapsamında toplanan paralar KKTC’deki hesaplara aktarılıyor, buradan da başka ülkelere gönderiliyordu.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma dosyasına göre Aydın, Gazimagosa’da kurduğu ‘Fame Game’ adlı şirkete Türkiye’den toplanan paraları aktarıyordu. Raporlara göre Türkiye’den KKTC’ye aktarılan tutar 113.4 milyon lira.

Dolayısıyla Aydın’ın KKTC’deki parasının 4 milyon liranın çok üzerinde olabileceği değerlendiriliyor.

Yine soruşturma dosyasındaki bazı sanıkların ifadelerine göre Aydın, KKTC’deki bir noteri eşiyle boşanma işlemlerini halletmek üzere Brezilya’ya çağırmış ve burada kendisine hem boşanma hem de KKTC’deki bazı işlerinin takibi için vekalet vermişti.