Tosunoğlu: Hükümet krizi varmış gibi bir algı yaratacak açıklamalardan uzak durulmalı

DP Milletvekili Hasan Tosunoğlu, ‘hükümet krizi’ varmış gibi bir algı yaratacak açıklamalardan uzak durulması gerektiğini vurguladı.

Demokrat Parti (DP) Milletvekili Hasan Tosunoğlu, BRT ekranlarında yayınlanan ‘Burası Önemli’ adlı programa katılarak, açıklamalarda bulundu.

DP’li vekil Tosunoğlu, 25 Aralık’ta gerçekleştirilen yerel seçimlerin sonuçları hakkında hükümet ortaklarının farklı yorumlar yaptığını belirterek, hükümet ortaklarının yakın bir zaman içerisinde sonuçları birlikte değerlendireceklerini söyledi.

Tosunoğlu, ‘hükümet krizi’ varmış gibi bir algı yaratacak açıklamalardan uzak durulması gerektiğini ifade ederek, “Ülkenin derdi seçim değil, geçim…” dedi.

"VATANDAŞIN ALIM GÜCÜNÜ ARTIRACAK SOMUT PROJELER ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"

Tosunoğlu, vatandaşın alım gücünü artıracak somut projeler üzerinde çalıştıklarını dile getirerek, "Yerel üreticilerimizin ürünlerini, sadece dar gelirli vatandaşlarımızın çok ucuz fiyatlarla alacağı Tarım Kredi Kooperatif modelini, yeni yılın ilk üç çeyreğinde hayata geçiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Tosunoğlu, ayrıca hayvan üreticileri için ucuz yem alabileceği bir kooperatif modelinin uygulanacağını, gerekirse vatandaşın ucuz et alması için de yeni birtakım projeleri olduğunu da belirtti.