Tosunoğlu İnşaat Direktörü tutuklandı!

Tosunoğlu İnşaat’ın Direktörü Uğur Tosunoğlu, bugün çıkarıldığı mahkemede hakkında tutukluluk kararı verildi. Tosunoğlu, "Tarihi Geçmiş Sahte Evrakı Dolandırma Maksadıyla Tedavüle Sürme" suçlamasıyla hakim karşısına çıktı.

Mahkeme, soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için Tosunoğlu’nun belirli bir süre tutuklu kalmasına karar verdi. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve yeni bulguların ortaya çıkabileceğini belirtti.

Kamuoyunda büyük yankı uyandıran dava kapsamında, Tosunoğlu’nun iddia edilen suçları nasıl işlediği ve olayın detaylarına ilişkin daha fazla bilginin ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.