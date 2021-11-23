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Tosunoğlu: “Kur Sabitlemesini Gündeme Almak Kaçınılmazdır”

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Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Tosunoğlu: “Kur sabitlemesini gündeme almak kaçınılmazdır” dedi.
Tosunoğlu: “Kur Sabitlemesini Gündeme Almak Kaçınılmazdır”

Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Tosunoğlu: “Kur sabitlemesini gündeme almak kaçınılmazdır” dedi.
 

Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Tosunoğlu, Türk Lirası’nın döviz karşısında olağanüstü değer kaybı ve kurdaki dalgalanma sonrasında kimi tedbirlerin kaçınılmaz olduğunu söyledi.
 

Döviz kurundaki dalgalanma sonrasında yıllarca kredi borcunu düzenli ödeyen işletmelerin dahi yeniden ciddi bir borç yüküyle karşı karşıya kaldığını anlatan Tosunoğlu, “Özellikle döviz cinsinden borcu olanlara yönelik kur sabitlemesi ya da Türk Lirası üzerinden makul faiz oranlarıyla yeniden yapılandırma süreçleri gündeme getirilmelidir” diye konuştu.
“Kalkınma Bankası’nda bu yönde atılacak adımları tartışmak üzere yönetim kurulumuzu gelecek hafta olağanüstü gündemle toplantıya çağırma kararlılığındayım” diyen Tosunoğlu, “Dövizdeki dalgalanmaya seyirci kalmadan ülkede atılması gereken adımlar konusunda tüm ilgili çevreleri de sorumluluk almaya çağırıyorum” ifadelerini kullandı.

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