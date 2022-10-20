Tosunoğlu: "Yerel seçimde ittifak şart" Bu hükümetin samimiyet testi

DP Milletvekili Tosunoğlu, hükümet ortaklarının yerel seçimde ittifak yapmasının şart olduğunu belirterek bunun hükümet ortakları arasında bir samimiyet testi anlamına da geleceğini vurguladı

Demokrat Parti Lefkoşa Milletvekili Hasan Tosunoğlu BRT’de yayınlanan 50+1 programında gazeteci Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı.



27 Aralık’ta yapılacak yerel seçimler konusunda “hükümet ortakları arasında bir ittifak olacak mı?” sorusuna yanıt veren Tosunoğlu, kendisinin gönlünden ittifakın geçtiğini söyledi ve bunun hükümet ortakları arasında bir samimiyet testi olacağı vurgusu yaptı.

“Samimi olmak gerekiyor. Öncelikle 18 mi 28 belediye mi seçim olacak konusu artık Yüksek Mahkeme’nin kararıyla sonuçlanmalıdır” diyen Tosunoğlu, parti üst yönetiminin yeni belirlendiği ve bu konuda ilk istişarelerin yapılmaya başladığını açıkladı

“Partinin 3-4 noktada kendi adayımızla çıkma ısrarı var ama bu süreç nasıl ilerleyecek henüz bir şey söylemek kolay değildir” diyen Tosunoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: