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Tosunoğlu'ndan güven oylaması sonrası dikkat çeken açıklama

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Demokrat Parti Milletvekili Hasan Tosunoğlu UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinin güven oylaması sonrası “İçim buruk” dedi.
Tosunoğlu'ndan güven oylaması sonrası dikkat çeken açıklama

Demokrat Parti Milletvekili Hasan Tosunoğlu UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinin güven oylaması sonrası “İçim buruk” dedi.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Tosunoğlu “Güvenoyum, bu hükümetin yapacağı hizmetlerle sınırlı olacaktır; eğer yakın geçmişin tekrarı yaşanacaksa, yerimiz elbette halkımızın yanında olacaktır.” İfadelerini kullandı

Hasan Tosunoğlu’nun açıklaması şöyle: Hükümete bugün ‘güvenoyu’ verdim. Bu oy partimin kararına ve koalisyon ortaklığına olan saygımın sonucudur.

İçim buruk!

Son dönemde yaşananlar siyaset ya da gelecek anlamında güvenimizi kazanmış değildir.

Güvenoyum, bu hükümetin yapacağı hizmetlerle sınırlı olacaktır; eğer yakın geçmişin tekrarı yaşanacaksa, yerimiz elbette halkımızın yanında olacaktır.

İnsanlarımız güzel günler yaşamak istiyor ve yaralıdır, endişelidir, sıkıntılıdır.

Hükümete başarılar dilerim.

Umarım, her bir bakanımız ve vekilimiz, omzundaki sorumluluğun farkındadır.

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