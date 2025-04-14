Tosunoğlu’nun dokunulmazlığının kaldırılması için özel komiteye oy birliği

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yasama gündemiyle toplandı. Meclis Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığındaki toplantı saat 15.45’te başladı.

Toplantıda ilk olarak Hasan Tosunoğlu’nun milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması talebi görüşüldü. Bu çerçevede özel bir komite kurulması kararlaştırıldı. Komitenin oluşturulması oy birliği ile kabul edildi.

CTP Grup Başkan Vekili Erkut Şahali söz alarak Tosunoğlu’nun dokunulmazlığının yanı sıra milletvekilliğinden istifa talebini de anımsattı. Şahali, bu doğrultuda işlem yapılmasını da talep etti.

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler “iç tüzük neyi öngörürse o yapılacaktır” diyerek Şahali’yi yanıtladı.

Genel Kurul’da bugün Sağlık Hizmetleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı ve İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinin Tasarıya İlişkin Raporu ele alınacak. Genel Kurulda ayrıca Kıbrıs Vakıflar İdaresine Ait Mustafa Nazif Efendi Derviş Efendizade Vakfına Ait Emlakten Talep Edilen Yolun İstibdalinin Onaylanmasına İlişkin Karar Tasarısı ve Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler ve Savunma Komitesinin Tasarıya İlişkin Raporu ile Sayıştay Komitesinin, Geçitkale Belediyesindeki 1997-1998 Yıllarındaki Personel Durumu ile Yatırım Giderleri ve İhaleler Konusundaki Sayıştay Denetim Raporu da görüşülecek.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, geçtiğimiz pazartesi nisap sağlanamadığı için toplanamamış ve 24 saat sonraya ertelenmişti. Ancak Genel Kurul, daha sonra toplanma girişiminde bulunmamıştı.