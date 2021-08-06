Tottenham Hotspur'un Resmi Sponsoru 'Getir' Oldu

İngiltere'de ocak ayında hizmet vermeye başlayan Getir, Premier Lig'in köklü futbol kulüplerinden Tottenham Hotspur ile üç yıllık sponsorluk anlaşmasına imza attı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham ile sponsorluk anlaşması sağlayan Türkiye merkezli teslimat uygulaması Getir, 3 yıl boyunca İngiliz ekibinin Global Sponsoru olacak.

Getir, İngiltere, Hollanda, Fransa ve Almanya gibi önemli Avrupa ülkelerinde büyümesini sürdürürken uluslararası sponsorluk anlaşmaları yapmaya da devam ediyor.

Londra’da hizmet vermeye başladıktan sonra Birmingham, Manchester, Brighton, Cardiff, Liverpool ve Bristol'da da faaliyete geçerek İngiltere pazarında hızla yükseldi.

İNGİLTERE'DEKİ İLK SPONSORLUK ANLAŞMASI



Tottenham ile yapılan bu anlaşma, Getir’in İngiltere’deki ilk sponsorluk anlaşması olma özelliğini taşıyor.

Şirketin Birleşik Krallık Genel Müdürü Turancan Salur, anlaşma ile spora ve sporculara verdikleri destekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti.



Tottenham Hotspur Ticari Genel Müdür Yardımcısı Todd Kline ise ilerleyen yıllarda Getir ile çalışmayı sürdürmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Tottenham Hotspur, 2019'da tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde mücadele etmiş ve 1 milyar sterlin değerindeki yeni stadının açılışını yapmıştı.