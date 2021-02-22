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Toygar Işıklı'dan yıllar sonra Ezel itirafı

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Bir döneme damga vuran Ezel dizisinin müziklerine imza atan Toygar Işıklı, dizinin müziği için "Bu bestemi kimse beğenmez demiş ve bilgisayarımın çöp sepetine atmıştım" yorumunda bulundu.
Toygar Işıklı'dan yıllar sonra Ezel itirafı

Bir döneme damga vuran Ezel dizisinin müziklerine imza atan Toygar Işıklı, dizinin müziği için "Bu bestemi kimse beğenmez demiş ve bilgisayarımın çöp sepetine atmıştım" yorumunda bulundu.

Cansu Dere ve Kenan İmirzalioğlu'nun başrollerini paylaştığı Ezel ile ilgili dizinin müziklerine imza atan Toygar Işıklı'dan yıllar sonra bir itiraf geldi.

Işıklı Twitter hesabından şöyle dedi:

"Bu bestemi kimse beğenmez demiş ve bilgisayarımın çöp sepetine atmıştım. Eşim 'Lütfen bunu stüdyoda kaydet, öyle karar ver, bu çok güzel' diyerek beni ikna etmişti. Ben de öyle yaptım ve 'Eyşan' 12 yıldır en çok dinlenen bestem oldu.”

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