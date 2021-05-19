  • BIST 1.460
  • Altın 502,405
  • Dolar 8,3513
  • Euro 10,1937
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKABakanlar Kurulu toplanıyor

Toyota, çip krizi nedeniyle 2 üretim hattını durduruyor

»
Japon otomobil üreticisi Toyota Motor, küresel yarı iletken çip tedarik sorunu sebebiyle haziran ayında ülke içindeki iki üretim hattını durduracağını açıkladı.
Toyota, çip krizi nedeniyle 2 üretim hattını durduruyor

Dünya genelinde akıllı telefon ve tablet, 5G ağ ekipmanları ile oyun konsollarına yönelik artan çip talebi sonrası otomobil üreticilerinin tedarik sıkıntısı devam ediyor.

Toyota Motor'dan yapılan açıklamaya göre şirket, Japonya'nın kuzeydoğusundaki Iwate ve Miyagi fabrikalarında 7 Haziran'dan itibaren iki üretim hattını en fazla 8 gün süreyle durduracak.

Bu sürede firmanın C-HR, Yaris Cross ve Yaris compact modellerinin imalatının etkileneceği ve araç üretiminin yaklaşık 20 bin azalacağı tahmin ediliyor.

Diğer Japon otomobil üreticileri Mazda ve Honda da çip tedarik sorunu nedeniyle üretim kısıtlamalarına gideceklerini duyurmuştuş.

Mazda Motor, yarı iletken çip tedarik sıkıntısının mevcut mali yılda küresel bazda üretimini 100 bin düşüreceğini açıklarken, Honda 2021 mali yıl kapsamlı net karının yüzde 10,3 düşüşle 590 milyar yene (5,4 milyar dolara) gerilemesini beklediklerini söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • WhatsApp ve Telegram sosyal medyada kavgaya tutuştu16 Mayıs 2021 Pazar 19:11
  • Türk Telekom, AB destekli 5G Ar-Ge projesini başarıyla tamamladı16 Mayıs 2021 Pazar 16:11
  • Amazon ve Apple gibi dev teknoloji şirketleri dakikada ne kadar kazanıyor?15 Mayıs 2021 Cumartesi 23:40
  • 10 milyar dolarlık teleskop, evrendeki ilk yıldızları inceleyecek15 Mayıs 2021 Cumartesi 20:30
  • Veri Güvenliği Yeniden Gündemde15 Mayıs 2021 Cumartesi 13:30
  • Çin Mars'a iniş yapan 2. ülke oldu15 Mayıs 2021 Cumartesi 09:27
  • Yakın Doğu Enstitüsü’nün Hazırladığı “Uluslararası Hukuk Bağlamında Siber Saldırı ve KKTC Örneği” Raporu Yayımlandı14 Mayıs 2021 Cuma 12:00
  • WhatsApp’te yeni dönem Cumartesi başlıyor. Neler değişiyor?14 Mayıs 2021 Cuma 10:22
  • Elon Musk ödemeyi durdurdu, Bitcoin çakıldı!13 Mayıs 2021 Perşembe 11:00
  • Elon Musk: Tesla araç satışlarında Bitcoin kullanmayı askıya aldık13 Mayıs 2021 Perşembe 10:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti