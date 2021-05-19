Toyota, çip krizi nedeniyle 2 üretim hattını durduruyor

Dünya genelinde akıllı telefon ve tablet, 5G ağ ekipmanları ile oyun konsollarına yönelik artan çip talebi sonrası otomobil üreticilerinin tedarik sıkıntısı devam ediyor.

Toyota Motor'dan yapılan açıklamaya göre şirket, Japonya'nın kuzeydoğusundaki Iwate ve Miyagi fabrikalarında 7 Haziran'dan itibaren iki üretim hattını en fazla 8 gün süreyle durduracak.

Bu sürede firmanın C-HR, Yaris Cross ve Yaris compact modellerinin imalatının etkileneceği ve araç üretiminin yaklaşık 20 bin azalacağı tahmin ediliyor.

Diğer Japon otomobil üreticileri Mazda ve Honda da çip tedarik sorunu nedeniyle üretim kısıtlamalarına gideceklerini duyurmuştuş.

Mazda Motor, yarı iletken çip tedarik sıkıntısının mevcut mali yılda küresel bazda üretimini 100 bin düşüreceğini açıklarken, Honda 2021 mali yıl kapsamlı net karının yüzde 10,3 düşüşle 590 milyar yene (5,4 milyar dolara) gerilemesini beklediklerini söyledi.