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Toyota, Japonya'daki üretim kesintilerini uzatıyor

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Toyota, tedarik zinciri sorunlarının etkisini hissetmeye devam ettiği için Japonya'daki bazı fabrikalarda üretim durmalarını uzatacağını duyurdu.
Toyota, Japonya'daki üretim kesintilerini uzatıyor

Toyota, tedarik zinciri sorunlarının etkisini hissetmeye devam ettiği için Japonya'daki bazı fabrikalarda üretim durmalarını uzatacağını duyurdu.

Dünyanın en büyük otomobil üreticisi, Güney Doğu Asya'daki fabrikalarının pandemi nedeniyle aksamalarla karşılaştığını söyledi.

Land Cruiser ve Lexus üretimi gecikmelerden etkilenecek.

Toyota, Lexus UX 300e elektrikli otomobilin üretiminin kesintilerden etkileneceği bildirildi.

Şirket, son duraklamalardan kaynaklanan üretim kaybının Aralık ayında toplam 14 bin araç olacağını söyledi.

Bununla birlikte şirket, 31 Mart'ta sona eren yıl için yıllık küresel üretim hedefine bağlı kalmayı hedeflediğini de söyledi.

Ağustos ayında Japon otomobil üreticisi, bilgisayar çipi sıkıntısı nedeniyle küresel üretim tahminini düşürdü.

Toyota'nın General Motors, Ford, Nissan, Daimler, BMW ve Renault gibi rakipleri de yeterli yarı iletken sağlamak için mücadele ederken üretimi kısmak zorunda kaldı.

Ülke ihracatı da etkilendi

Japonya'nın motor endüstrisini vuran küresel tedarik zinciri krizi, bir bütün olarak ülke ekonomisini de etkiliyor.

Japonya'nın ihracatı, Ekim ayına kadar olan yılda yüzde 9,4 artarak yedi aylık çift haneli büyüme serisini kırdı.

Bu 8 aydaki en yavaş büyümeydi .

Otomobil sevkiyatları, 2020'de aynı zamana göre neredeyse yüzde 37 oranında düşerek özellikle sert bir darbe aldı.

Ülkenin Maliye Bakanlığı'ndan alınan verilere göre, Japonya'nın en büyük iki ticaret ortağı Çin ve ABD'ye otomobil ihracatı neredeyse yarı yarıya düştü.

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