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Toyota'dan Uber'e otonom sürüş yatırımı

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Japon otomotiv şirketi Toyota, Uber'e sürücüsüz araba teknolojisi ile ilgili olarak 500 milyon dolarlık yatırım yapacak.
Toyota'dan Uber'e otonom sürüş yatırımı

Toyota yetkilileri, iki şirket arasında genişletilecek ortaklığın Uber'in sürücü ağına katılacak sürücüsüz (otonom) arabaların seri üretimini kapsadığını açıkladı. Şirketlerin ortak basın açıklamasında, otonom sürüş teknolojisinin Toyota'nın özel üretim araçlarına entegre edileceği belirtildi.

Toyota Uber'e yatırım yapıyor

BBC'nin haberine göre işbirliği, Toyota'nın 2021 yılında deneme sürüşlerine başlayacak Sienna Minivan model arabasını temel alarak başlayacak.

Toyota-Uber anlaşması, Uber'in eriyen değerini de 72 milyar dolara çıkaracak. Uber'in 2017 yılı toplam zararı 4,5 milyar dolara ulaşmıştı. Bu yılın ikinci yarısındaki zararı da 400 milyon dolardan fazla.

Mart ayında ABD'nin Arizona eyaletinde Uber'e ait bir sürücüsüz aracın deneme sürüşü sırasında bir yayaya çarparak ölümüne neden olması da, şirketi zor durumda bıraktı. Kaza sonrasında bir süre çalışmalarına ara veren Uber, daha sonra yaptığı açıklamada testlere yeniden başlanacağını duyurmuştu. 

Toyota ile Uber'in ortaklığı daha önceye dayanıyor

Anlaşma, Uber'in ortaklıklar aracılığıyla sürücüsüz araç teknolojilerini geliştirme stratejisini de, ileri aşamaya taşıyor. Pazartesi günü Uber, bundan sonra arabalardansa elektrikli scooter ve bisiklet kiralama işlerine odaklanacağını da açıklamıştı. Uber geçen yıl bazı bisiklet şirketlerine yatırım yapmıştı.

Toyota otonom sürüş şirketi kurmuştu

Otomobil üreticisi Japonya merkezli Toyota, birkaç ay önce otonom sürüş alanında yeni yatırım yapmaya karar verdiğini açıklamıştı. Bu amaçla hisselerinin yüzde 90'i kendisine ait yeni bir şirket kuran Toyota hisselerin kalanı için Denso ve Aisin Seiki ile ortaklık yaptı. Kurulan şirkete Toyota Research Institute-Advanced Development adı verildiği de duyurulmuştu.

Otonom sürüş teknolojileri için kurulan şirkette ağırlıklı olarak yazılım mühendislerinin çalışacağı da ifade ediliyor.

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